Необычный способ борьбы с капитализмом

Неизвестные в костюмах Робин Гудов ограбили канадские супермаркеты и раздали продукты нуждающимся, сообщает Radio-Canada.

Около 60 человек в головных уборах Робин Гудов зашли в магазины Rachelle Béry в Монреале. Они вынесли продукты на 6 тысяч канадских долларов и распределили их по «общественным холодильникам» для нуждающихся. В соцсетях они назвали это «политической акцией» против роста цен на продукты.

Организация, стоящая за ограблением, называется Robins des Ruelles («Робины из переулков»). Несколько недель назад они уже выносили продукты из другого супермаркета в костюмах Санта-Клауса и эльфов.

Безусловно, такими акциями невозможно победить капиталистическую систему, однако стоит признать, что медиаэффект был очень ярким, и если исходить из стоимости рекламных публикаций в мировых СМИ, 6000 долларов для привлечения внимания к проблеме бедности и неравенства — сущие копейки.

Интересный пиарход.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG