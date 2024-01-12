К юбилею фильма “Формула любви”: о волшебниках и Гениях

Начну издали. Хотя, какое оно издали, когда это любимый, нет – любимейший фильм! Близко оно, и настолько разобрано на цитаты, что не осталось даже запятых.

Если вкратце и собственно, одной фразой, то фильм, о герое которого пойдет речь — яркая комедия, смесь тонкого юмора с философскими намеками и символическим, но невероятно глубоким, если хорошо всё разложить, смыслом. Фильм, который одновременно рассказывает о любви, о целях в жизни, и даже о смене убеждений. Догадались, полагаю!

Но все же, проверю вас, други моя! “Родился я в Месопотамии две тысячи сто двадцать пять лет тому назад”- и кто так говорил? Конечно, вариантов-то нет! Он самый, товарищ Калиостро, тот, что граф, но не совсем, кстати, граф.

Хотите опровергнуть эти сведения? А вот не получится, ребятки! Знаете, почему? А хотя бы потому, что все справочники и энциклопедии при указании года рождения Калиостро обязательно пишут в сносках: “точная дата не установлена”. Найдете мне другой источник – буду рада, но я проверила эту информацию во многих толстых и умных книжках, иначе бы не писала.

А вообще, что мы о товарище Алессандро Калиостро, который на самом деле был просто Джузеппе Бальсамо, знаем наверняка? Ну, так, чтобы точно было установлено? Давайте перебирать факты и выстраивать хоть какую-то его биографию. Интересно же! А потом обязательно вернемся к фильму, как же без него-то!

Сын торговца сукном из славного города Сицилия. А разве не славный город: тут вам и Средиземное море, и красавец- Палермо, да и Cosa Nostra, если кто любит ощущение пооострее – все по месту проживания семейки товарища Калиостро присутствует.

Так вот, в таком замечательном месте, как Сицилия, и вырос ярчайший авантюрист века, на минутку, XVIII-го. Да-да, дело было очень давно! Как ему удалось стать таким – загадка. Но явен природный, если можно так выразиться, дар: обманывать королей, водить за нос влиятельных вельмож, и колеся по Европе, навешивать на уши благодатной публике увесистые порции лапши, макарон, спагетти и прочих видов заморской пасты. А публика, надо сказать, была весьма не против послушать самые невероятные рассказы плута и проходимца. Но обаятельного, согласитесь!

Пребывание нашего знакомца в России. Тут не обойтись не только без рукописных свидетельств, но прежде всего, нам поможет фильм Марка Анатольевича Захарова. Кто-то назовет многие деяния неграфа мистикой, кто-то – элементарным шарлатанством, но не будь он великим знатоком человеческих слабостей и пороков, не покорить было бы ему весь этот великосветский, с позволения сказать, бомонд тех веселых лет.

Итак! Прибыл товарищ Калиостро в нашу многострадальную империю под именем “испанского полковника графа Феникса”. Графа, заметьте! Ну, нравилось ему быть аристократом! И не один, кстати, прибыл! А в сопровождении красавицы-жены Лоренцы — его верной помощницы и компаньонки.

Ну, вы наверное, помните, что несколько ранее наш знакомец организовал «великую египетскую ложу» и обозвал себя Великим Коптом. Именно таковым он был представлен действительному статскому советнику, состоявшему статс-секретарем при императорском дворе.

А это уже выход на Екатерину II, други моя! И вроде, как должно все заиграть алмазным блеском, но матушка императрица, ой как не жаловала всякого рода магов и чародеев. На смех их поднимало ее Величество! А Калиостро, дабы доказать, что он – не шарлатан, взялся-таки доказать императрице свой непомерный талант! И погнал исцелять бесноватых! Ох, как по-русски он это делал!

Одному навесил столько оплеух, что чувак с почти потрескавшейся физиономией забыл, что он Бог Саваоф и начал ругаться, как заправской подмастерье. А что? Не излечил, скажете? Да на всю жизнь! Лицо, извините, одно всего выдается по факту рождения! Его испортят – новое не вырастет.

А другого, не менее заносчивого товарища, который считал себя Мессией и Светилом, а весь остальной мир – презренными рабами, наш целитель просто и честно говоря, как-то исконно по-русски, легко оттаскал за волосы. В процессе Мессия заговорил на языке презренных рабов, причем самого нисшего из их сословия. За сим гражданин бывший Мессия был сброшен в Неву. Окунание получилось практически крещенским, ведь на дворе стоял январь. С трудом выбравшись на берег, бывший Мессия предпочел увеличить своим присутствием ряды тех самых презренных рабов. Ну, не исцеление, скажете? А что тогда? Прозрение просто! Да еще и закалка неплохая.

Но вот когда сам товарищ Калиостро заболел, то, смотревшие фильм, наверняка помнят, что исцелить самого себя от гриппа он совершенно не сумел. Более того, самоуверенный прохвост терпит и глотает все те колкости, которые в его адрес отпускает деревенский доктор, отличающийся не только великолепным чувством юмора, но и потрясающим скептицизмом.

А что касается самого фильма, то главная роль в нем стала главной и для ее исполнителя, грузинского актера Нодара Мгалоблишвили. Не стал Калиостро ни Олег Янковский, ни Никита Михалков, а вот Нодар Александрович стал. Марк Анатольевич Захаров лично пришел к нему за кулисы, когда Тбилисский академический театр был в Москве на гастролях, и передал ему сценарий. Актер отказывался от роли, мотивируя тем, что плохо говорит на русском языке. Но Захаров успокоил его, уверив, будет озвучание. И действительно, итальянца Калиостро, сыгранного грузинским актером, озвучивал армянин, актер Армен Джигарханян. И получилось, кстати, весьма гармонично.

Ну, а владел ли граф Калиостро эликсиром бессмертия, так и осталось до сих пор неизвестным, потому что он сам прожил всего 52 года. Поэтому, видимо, скорее всего, нет. По приказу инквизиции он был посажен в тюрьму, где и умер в 1795 году, прикованный цепью к стене глубокого каменного колодца. Вот такая участь ждала в те времена магов и колдунов.

Но с другой стороны, элексиром бессмертия графа Калиостро пропитал Марк Анатольевич. Пропитал настолько, что уже сорок лет мы каждый раз безмерно рады встрече как с ним самим, товарищем Джузеппе Бальсамо, так и с доктором, Фимкой, Машей, Алешей Федяшевым и всеми другими героями этого потрясающего бессмертного шедевра.

И последнее, отвлеченное. Очень жаль, что ни один из режиссеров не попробовал Нодара Мгалоблишвили на роль Воланда. Я далеко не поклонник экранизаций «Мастера и Маргариты», но ни Басилашвили, ни уж тем паче – Гафт, с ролью не справились. Вот той самой магии в них и не было… А в этом потрясающе-невостребованном грузинском актере ее было чрез край…

Но зато он – вечно живой, мудрый, загадочный и всеми нами любимый Калиостро. И «Формулу любви» будем смотреть и пересматривать не только мы, но и наши дети. А дай Бог, и последующие поколения. Ибо шедевры не стареют, не изнашиваются и не теряют актуальности! А за все это – наша невероятная благодарность юбиляру и Гению – Марку Анатольевичу Захарову!