В Google решили уволить сотни сотрудников

Корпорация Google приняла решение об увольнении сотен сотрудников, включая специалистов, работающих над разработкой голосового помощника Google Assistant и оборудования для дополненной реальности.

Это решение Google объяснила давлением со стороны конкурентов Microsoft и OpenAI, создателей ChatGPT, что заставило компанию искать ресурсы для инвестиций в свои приоритетные проекты. В связи с этим Google принял меры по сокращению расходов.

Однако профсоюз работников Alphabet, холдинговой компании, управляющей Google Inc и ее дочерними структурами, критиковал данное сокращение и заявил, что Google не должен увольнять сотрудников, когда компания получает миллиардные прибыли каждый квартал.

Профсоюз обещал продолжать борьбу за сохранение рабочих мест. Ранее глава стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк объяснил увольнение 17% сотрудников компании резким замедлением экономического роста.

Он признал, что для многих сотрудников такое сокращение может показаться очень большим, и поблагодарил коллег за их преданность делу, назвав это решение трудным.