Консерваторы призывают провести этическое расследование поездки премьер-министра Трюдо на Ямайку

Федеральные консерваторы призывают канадского комиссара по конфликту интересов и этике начать расследование недавней поездки премьер-министра Джастина Трюдо на Ямайку, несмотря на то, что его офис указал, что отпуску был дан зеленый свет.

Ссылаясь на опасения по поводу смещения позиции премьер-министра относительно стоимости отпуска его семьи на Карибах, критик консервативной этики Майкл Барретт написал во вторник письмо временному комиссару по этике Конраду фон Финкенштейну с просьбой дать ответы.

Консерваторы хотят знать, знал ли фон Финкенштейн, что Трюдо будет бесплатно проживать на “роскошной” вилле, принадлежащей давнему другу семьи, и оспаривают любое предположение о том, что предоставленное жилье эквивалентно проживанию у друга на каникулах. “Если есть хоть какая-то разница между нарисованной для вас картиной и реальностью, которая подтвердилась, то, похоже, вы могли стать жертвой преднамеренного обмана, и поэтому я считаю, что вы обязаны рассмотреть вопрос о том, нарушил ли премьер-министр в очередной раз федеральные законы об этике”, – сказал Барретт. написал.

Канцелярия премьер-министра (PMO) первоначально заявила, что семья Трюдо оплатит их пребывание в течение 10-дневной поездки, включая возмещение суммы, эквивалентной стоимости коммерческого перелета на правительственном самолете, на котором они доберутся до места назначения. Давняя политика правительства заключается в том, что премьер-министр путешествует на правительственном самолете, будь то по служебным или личным делам.

Тогда было заявлено, что перед вылетом были проведены консультации с федеральным уполномоченным по этике. В день, когда поездка должна была завершиться, исполнительный директор пояснил, что семья отдыхала “бесплатно в месте, принадлежащем друзьям семьи”, и что, как сообщила Канадская пресса, фон Финкенштейн был осведомлен об этих деталях “для обеспечения что правила были соблюдены.”

В то время как офис Трюдо не подтвердил место проведения отпуска премьер-министра, National Post сообщила, что семья остановилась на частной вилле, которая сдается за несколько тысяч долларов за ночь и является частью курорта, принадлежащего семье бизнесмена Питера Грина, который имеет многолетние связи с семьей Трюдо. Сообщается также, что на этом курорте Трюдо и его семья отдыхали в течение курортного сезона 2022 года, поездка, которая, несмотря на то, что вызвала аналогичные опасения у оппозиционных депутатов по поводу ее стоимости и местоположения, также была заранее одобрена федеральным бюро по этике.

В своем письме Барретт сосредоточил свои “серьезные” опасения на меняющихся формулировках PMO относительно стоимости поездки, а также потенциальных этических последствиях такого “роскошного” пребывания в качестве подарка, указав на правила, касающиеся принятия подарков, таких как использование имущества, от друзей.

“Совершенно очевидно, что вилла во Франкфурте имеет определенную коммерческую ценность, и что корпоративные владельцы Prospect Estate отказались бы от существенного дохода, позволив премьер-министру бесплатно остановиться на курорте”, – написал Барретт в письме комиссару, которым консерваторы поделились с CTV News и опубликовали онлайн.

Оценивая, что поездка обойдется более чем в 80 000 долларов, Барретт написал: “Мы говорим о подарке, причем очень существенном подарке”. Он усомнился в том, подпадает ли это под действие раздела Закона о конфликте интересов, который гласит, что ни один государственный служащий не может принимать какие-либо подарки или другие преимущества, которые “могут обоснованно” казаться предоставленными с целью повлиять на них.

Барретт также поднял проблему с PMO, указав на консультации, проведенные с комиссаром по этике, поскольку создается впечатление, что фон Финкенштейн “лично одобрил” отпуск. В заявлении, отправленном по электронной почте CTV News в среду, офис комиссара по конфликту интересов и этике подтвердил, что консультации проводились до отпуска премьер-министра, но отказался предоставить конкретные подробности, сославшись на требования конфиденциальности.

Однако пресс-секретарь Мелани Рашворт отметила, что бюро по этике “не одобряет и не “разъясняет” отпуска сотрудников”. “Офис играет роль только в обеспечении соблюдения положений Закона и Кодекса о подарках”, – сказала она. Что касается запроса Барретта, Рашворт сказала, что она не смогла обсудить, “проводило ли Офис какие-либо расследования”.

Консервативный критик по вопросам этики также призывает офис Трюдо “помочь прояснить это”, опубликовав свою переписку с офисом комиссара по этике относительно поездки, чтобы канадцы могли получить ясность относительно того, “как действующий премьер-министр, принимающий такой значительный подарок, может быть законным, не говоря уже об этичности”. Отвечая на письмо Барретта, пресс-секретарь PMO Мохаммад Хуссейн отверг обвинения консерваторов.

“Любое утверждение о том, что мы вводим в заблуждение Управление комиссара по конфликту интересов и этике, категорически ложно”, – сказал он в заявлении, отправленном по электронной почте. Работа Трюдо с комиссаром по этике перед отъездом в отпуск – это практика, которая началась после того, как он оказался по ту сторону федеральных правил о конфликте интересов во время своей рождественской поездки с семьей и друзьями на частный Багамский остров Ага Хана в 2016 году.

Когда в 2017 году тогдашний комиссар по этике Мэри Доусон установила, что премьер-министр нарушил правила, Трюдо поклялся вести себя “по-другому”. Хотя правительству еще предстоит обнародовать расходы, связанные с его последним отпуском, документы, представленные в Палату общин с подробным описанием расходов, связанных с поездкой Трюдо на Ямайку в 2022 году, показывают, что приблизительная стоимость поездки составила 162 000 долларов.