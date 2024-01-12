Высокий уровень иммиграции может повлиять на стоимость жилья

Два года назад федеральные государственные служащие предупредили правительство о том, что значительное увеличение иммиграции может повлиять на доступность жилья и услуг, свидетельствуют внутренние документы.

Документы, полученные канадской прессой по запросу о доступе к информации, показывают, что Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады проанализировало потенциальное влияние иммиграции на экономику, жилье и услуги, поскольку оно подготовило свои цели по иммиграции на 2023-2025 годы.

Заместитель министра, среди прочих, был предупрежден в 2022 году о том, что жилищное строительство не поспевает за темпами роста населения. “В Канаде рост населения превысил рост количества доступных единиц жилья”, – говорится на одном из слайдов.

“Как федеральный орган, отвечающий за управление иммиграцией, политики IRCC должны понимать несоответствие между ростом населения и предложением жилья, а также то, как постоянная и временная иммиграция влияет на рост населения”. На иммиграцию приходится почти весь прирост населения в Канаде, учитывая демографическое старение страны.

Федеральное правительство в конечном счете решило увеличить число постоянных жителей, которых Канада принимает ежегодно, до 500 000 в 2025 году, и это решение привлекло значительное внимание и тщательную проверку. Это означает, что в 2025 году Канада примет почти в два раза больше постоянных жителей, чем в 2015 году. Из документа следует, что федеральные государственные служащие были хорошо осведомлены о давлении, которое окажет высокий рост населения на жилье и услуги.

“Быстрый рост оказывает давление на здравоохранение и доступное жилье”, – предупреждают государственные служащие. Доступность жилья в настоящее время стала политической ответственностью либерального правительства. За последний год консерваторы набрали значительный импульс, поскольку партия сосредоточилась на вопросах доступности жилья, избегая, в частности, вопроса иммиграции. Это давление вынудило либеральное правительство переориентировать свои усилия на жилищную политику и начать бороться с резким притоком иностранных студентов с помощью новых правил.

Последние данные показывают, что темпы роста населения Канады продолжают устанавливать рекорды, поскольку страна также привлекает историческое число временных жителей, в основном благодаря программам иностранных студентов и временных иностранных работников. Население страны выросло более чем на 430 000 человек в третьем квартале 2023 года, что является самым быстрым темпом роста населения за любой квартал с 1957 года.

Банк Канады предложил аналогичный анализ. Заместитель управляющего Тони Гравелл выступила с речью в декабре, предупредив, что сильный рост населения подталкивает арендную плату и цены на жилье вверх. Опросы общественного мнения также показывают, что канадцы все больше обеспокоены давлением, которое иммиграция оказывает на услуги, инфраструктуру и жилье, что приводит к ослаблению поддержки высокой иммиграции.

Либеральное правительство защищало свои решения в области иммиграционной политики, утверждая, что иммигранты способствуют экономическому процветанию и помогают с демографией страны по мере старения населения. Однако на фоне повышенного внимания к иммиграционной политике либерального правительства министр иммиграции Марк Миллер выровнял ежегодный целевой показатель на уровне 500 000 постоянных жителей к 2026 году.

В документах за 2022 год отмечается, что цели Канады по иммиграции превысили рекомендации некоторых экспертов, включая Century Initiative, организацию, которая выступает за увеличение населения страны до 100 миллионов к концу столетия. Однако в настоящее время внимание переключается с этих целей на резкий рост числа непостоянных жителей. В период с июля по октябрь около трех четвертей прироста населения Канады произошло за счет временных жителей, включая иностранных студентов и временных иностранных рабочих.

Эта тенденция вызывает тревогу по поводу растущей зависимости бизнеса от низкооплачиваемых рабочих-мигрантов и переманивания иностранных студентов сомнительными высшими учебными заведениями. Микал Скутеруд, профессор экономики Университета Ватерлоо, специализирующийся на иммиграционной политике, говорит, что федеральное правительство, похоже, “потеряло контроль” над потоками временной миграции.

В отличие от ежегодных целевых показателей для постоянных жителей, количество временных жителей определяется спросом на трудящихся-мигрантов и иностранных студентов. Он также отмечает, что существует связь между целевыми показателями для постоянных жителей и потоком временных жителей.

Государственные служащие IRCC согласны с этим, следует из опубликованных документов. “Увеличение численности населения трудоспособного возраста может оказать положительное влияние на валовой внутренний продукт, но незначительно повлияет на ВВП на душу населения”, – отметили государственные служащие.