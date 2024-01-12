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Новости Высокий уровень иммиграции может повлиять на стоимость жилья

Высокий уровень иммиграции может повлиять на стоимость жилья

Виктория Христова Янв 12, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 34 Просмотров

Два года назад федеральные государственные служащие предупредили правительство о том, что значительное увеличение иммиграции может повлиять на доступность жилья и услуг, свидетельствуют внутренние документы. 

Документы, полученные канадской прессой по запросу о доступе к информации, показывают, что Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады проанализировало потенциальное влияние иммиграции на экономику, жилье и услуги, поскольку оно подготовило свои цели по иммиграции на 2023-2025 годы.

Заместитель министра, среди прочих, был предупрежден в 2022 году о том, что жилищное строительство не поспевает за темпами роста населения. “В Канаде рост населения превысил рост количества доступных единиц жилья”, – говорится на одном из слайдов.

“Как федеральный орган, отвечающий за управление иммиграцией, политики IRCC должны понимать несоответствие между ростом населения и предложением жилья, а также то, как постоянная и временная иммиграция влияет на рост населения”. На иммиграцию приходится почти весь прирост населения в Канаде, учитывая демографическое старение страны.

Федеральное правительство в конечном счете решило увеличить число постоянных жителей, которых Канада принимает ежегодно, до 500 000 в 2025 году, и это решение привлекло значительное внимание и тщательную проверку. Это означает, что в 2025 году Канада примет почти в два раза больше постоянных жителей, чем в 2015 году. Из документа следует, что федеральные государственные служащие были хорошо осведомлены о давлении, которое окажет высокий рост населения на жилье и услуги.

“Быстрый рост оказывает давление на здравоохранение и доступное жилье”, – предупреждают государственные служащие. Доступность жилья в настоящее время стала политической ответственностью либерального правительства. За последний год консерваторы набрали значительный импульс, поскольку партия сосредоточилась на вопросах доступности жилья, избегая, в частности, вопроса иммиграции. Это давление вынудило либеральное правительство переориентировать свои усилия на жилищную политику и начать бороться с резким притоком иностранных студентов с помощью новых правил.

Последние данные показывают, что темпы роста населения Канады продолжают устанавливать рекорды, поскольку страна также привлекает историческое число временных жителей, в основном благодаря программам иностранных студентов и временных иностранных работников. Население страны выросло более чем на 430 000 человек в третьем квартале 2023 года, что является самым быстрым темпом роста населения за любой квартал с 1957 года.

Банк Канады предложил аналогичный анализ. Заместитель управляющего Тони Гравелл выступила с речью в декабре, предупредив, что сильный рост населения подталкивает арендную плату и цены на жилье вверх. Опросы общественного мнения также показывают, что канадцы все больше обеспокоены давлением, которое иммиграция оказывает на услуги, инфраструктуру и жилье, что приводит к ослаблению поддержки высокой иммиграции.

Либеральное правительство защищало свои решения в области иммиграционной политики, утверждая, что иммигранты способствуют экономическому процветанию и помогают с демографией страны по мере старения населения. Однако на фоне повышенного внимания к иммиграционной политике либерального правительства министр иммиграции Марк Миллер выровнял ежегодный целевой показатель на уровне 500 000 постоянных жителей к 2026 году.

В документах за 2022 год отмечается, что цели Канады по иммиграции превысили рекомендации некоторых экспертов, включая Century Initiative, организацию, которая выступает за увеличение населения страны до 100 миллионов к концу столетия. Однако в настоящее время внимание переключается с этих целей на резкий рост числа непостоянных жителей. В период с июля по октябрь около трех четвертей прироста населения Канады произошло за счет временных жителей, включая иностранных студентов и временных иностранных рабочих.

Эта тенденция вызывает тревогу по поводу растущей зависимости бизнеса от низкооплачиваемых рабочих-мигрантов и переманивания иностранных студентов сомнительными высшими учебными заведениями. Микал Скутеруд, профессор экономики Университета Ватерлоо, специализирующийся на иммиграционной политике, говорит, что федеральное правительство, похоже, “потеряло контроль” над потоками временной миграции.

В отличие от ежегодных целевых показателей для постоянных жителей, количество временных жителей определяется спросом на трудящихся-мигрантов и иностранных студентов. Он также отмечает, что существует связь между целевыми показателями для постоянных жителей и потоком временных жителей.

Государственные служащие IRCC согласны с этим, следует из опубликованных документов. “Увеличение численности населения трудоспособного возраста может оказать положительное влияние на валовой внутренний продукт, но незначительно повлияет на ВВП на душу населения”, – отметили государственные служащие.

 

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