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Новости Большинство работников госсектора Квебека выступают за всеобщую забастовку
Страйк медсестер под эгидой FIQ в 2015 году

Большинство работников госсектора Квебека выступают за всеобщую забастовку

Виктория Христова Сен 24, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Большинство работников госсектора Квебека выступают за всеобщую забастовку отключены 52 Просмотров

Голосования членов профсоюзов госсектора, входящих в общий профсоюзный фронт провинции Квебек, Канада, показывают поддержку большинством работников идеи всеобщей забастовки.

Голосования членов профсоюзов госсектора, входящих в общий профсоюзный фронт провинции Квебек, Канада, показывают поддержку большинством работников идеи всеобщей забастовки.

Голосования по этому вопросу начали проводить профсоюзы. Журналисты выяснили, что уровень поддержки протестной акции в профсоюзах превышает 90%.

Отмечается, что лидеры профсоюзов добиваются мандата сперва на однодневные забастовки, а потом на неограниченные. Какие акции будут проводиться, зависит от результатов переговоров.

Напомним, в Канаде уже прошел ряд забастовок с требованиями повышения зарплаты на фоне роста цен. Одной из самых громких акций стала многодневная забастовка портовых рабочих. Работодатели после нее обратились к правительству с требованием изменить законодательство таким образом, чтобы не допустить повторения таких протестных акций.

 

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