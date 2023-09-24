Большинство работников госсектора Квебека выступают за всеобщую забастовку

Голосования членов профсоюзов госсектора, входящих в общий профсоюзный фронт провинции Квебек, Канада, показывают поддержку большинством работников идеи всеобщей забастовки.

Голосования членов профсоюзов госсектора, входящих в общий профсоюзный фронт провинции Квебек, Канада, показывают поддержку большинством работников идеи всеобщей забастовки.

Голосования по этому вопросу начали проводить профсоюзы. Журналисты выяснили, что уровень поддержки протестной акции в профсоюзах превышает 90%.

Отмечается, что лидеры профсоюзов добиваются мандата сперва на однодневные забастовки, а потом на неограниченные. Какие акции будут проводиться, зависит от результатов переговоров.

Напомним, в Канаде уже прошел ряд забастовок с требованиями повышения зарплаты на фоне роста цен. Одной из самых громких акций стала многодневная забастовка портовых рабочих. Работодатели после нее обратились к правительству с требованием изменить законодательство таким образом, чтобы не допустить повторения таких протестных акций.