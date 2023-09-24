Как владельцы ипотечных кредитов могут подготовиться к более высоким ставкам при продлении?

Сейчас, когда Банк Канады начал цикл повышения процентных ставок, многим владельцам ипотечных кредитов еще предстоит ощутить на себе в полной мере эффект от их повышения.

Сейчас, когда Банк Канады начал цикл повышения процентных ставок, многим владельцам ипотечных кредитов еще предстоит ощутить на себе в полной мере эффект от их повышения.

Но по мере приближения сроков продления, эксперты говорят, что заемщикам следует поговорить со своими кредиторами как можно раньше, чтобы обсудить свои варианты, хотя они могут быть ограниченными.

Дэниел Вайнер, главный брокер DV Capital, сказал, что заемщики должны сначала определить, готов ли их текущий кредитор предложить продление. Исходя из этого, по его словам, заемщики могут определить, хотят ли они сменить кредитора.

Однако Вайнер предупредил, что если люди найдут более низкую ставку у другого кредитора, им нужно будет пройти стресс-тест “на этот потенциально незначительно более низкий вариант ипотеки с процентной ставкой”. Стресс-тест доказывает финансовым учреждениям, что заемщик сможет позволить себе приобрести жилье, если процентные ставки вырастут.

“Сколько из этих домовладельцев действительно способны пройти квалификацию и стресс-тест для получения этой ипотеки? Мы можем обнаружить, что домовладельцы находятся во власти предложения о продлении, предоставленного им существующим ипотечным кредитором, если они не могут претендовать на получение кредита в другом месте”, – сказал Вайнер.

Лия Златкин, ипотечный брокер и эксперт с LowestRates.ca , сказал, что владельцы ипотечных кредитов должны заранее связаться со своим кредитором, чтобы понять свои варианты при продлении.

В то время Златкин сказал, что заемщики могут оценить, могут ли они продлить кредит у другого кредитора или нет. Независимо от того, возобновит ли заемщик кредит у нового кредитора или нет, по ее словам, они столкнутся с процентными ставками, которые “существенно выше”, чем те, к которым они привыкли.

По ее словам, кредиторы могли бы воспользоваться ситуацией и предложить неконкурентоспособные ставки.

“Банк знает, что если вы пойдете куда-то еще, вам придется пройти стресс-тестирование”, – сказала Златкин.

“Если они предлагают вам ставку, они, вероятно, предлагают вам ставку, которая будет самой высокой из всех, которые вы найдете в отрасли в renewal, потому что они могут, потому что они знают, что это намного больше работы, и потенциально люди не смогут получить квалификацию, чтобы перейти в другое место.”

По словам Златкин, домовладельцы, которым предстоит продлить ипотеку, могут подготовиться к более высоким платежам, либо отложив деньги, либо поискав дополнительный доход за счет более высокооплачиваемой работы, либо устроившись на вторую работу.

Она также предположила, что домовладельцы, возможно, захотят повторно погасить свою ипотеку.

“Возможно, сейчас вы находитесь на том этапе, когда вам осталось выплачивать ипотеку всего на 20 лет. Возможно, вы повторно амортизируете до 25 лет, чтобы сделать эти платежи немного меньше и сделать более приемлемой выплату этих ежемесячных платежей”, – сказала она.

По словам Вайнера, некоторые домовладельцы, возможно, захотят рассмотреть возможность внесения единовременной выплаты во время продления договора. По его словам, это может “теоретически” привести к снижению ежемесячных платежей в будущем, хотя и отметил, что не все владельцы ипотечных кредитов смогут позволить себе такой вариант.

Поскольку многие владельцы ипотечных кредитов сталкиваются с приближающимися сроками продления, Златкин сказала, что процесс является “совершенно другим” для тех, у кого ипотека с фиксированным платежом и переменной ставкой, чем для тех, у кого фиксированные продукты.

“Возможно, они вообще не выплатили большую сумму основного долга по своей ипотеке”, – сказала она.

“Для многих людей это может быть ситуация, когда они платят чрезмерные суммы процентов, но на самом деле они не выплатили большую часть своей ипотеки”.

В результате у некоторых людей периоды амортизации могут быть длиннее стандартного срока в 25 лет. Златкин сказала, что эти люди столкнутся со значительным увеличением своих платежей, и им, возможно, потребуется рассмотреть возможность “баллонного платежа”, имея в виду тип кредита, при котором окончательный платеж включает в себя значительную часть первоначальной суммы займа.

“У них определенно могут возникнуть проблемы с квалификацией, особенно учитывая, что у них были фиксированные платежи в течение последних (около) двух лет, в то время как ставки росли, росли и росли”, – сказала она.

По словам Вайнера, физическим лицам, использующим продукты с фиксированной ставкой оплаты и переменной процентной ставкой, следует потратить время, чтобы определить, смогут ли они выдержать увеличение платежей при продлении, или нет. Если они не смогут справиться с более высокими платежами, “продажа их собственности теперь может стать реальностью”.

Хотя случаи невозврата ипотечных кредитов остаются очень низкими, Вайнер предупредил, что более высокие ставки при продлении могут спровоцировать дефолт по ипотечным кредитам для некоторых заемщиков или побудить их добровольно перечислить и продать свои дома.

Самым большим фактором, влияющим на стоимость жилья, является значительный “дефицит предложения недвижимости”, сказал он, добавив, что, по его мнению, любое увеличение продаж домов, по которым был объявлен дефолт, вряд ли повлияет на рынок.

“Я думаю, что это, скорее всего, капля в море”, – сказал он. “Это никоим образом не раскачивает рынок”.

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