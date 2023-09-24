Рынок растительных суррогатов мяса может возродиться

Продажи растительных суррогатов мяса в мире к 2035 году достигнут $139,4 млрд, увеличиваясь на 16,5% в год с $16,5 млрд в 2021 году. Данные отчета консалтинговой компании Ernst & Young 21 сентября публикует сетевое издание The Western Producer.

Продажи растительных суррогатов мяса в мире к 2035 году достигнут $139,4 млрд, увеличиваясь на 16,5% в год с $16,5 млрд в 2021 году. Данные отчета консалтинговой компании Ernst & Young 21 сентября публикует сетевое издание The Western Producer.

Убытки производителей растительных суррогатов не охладили оптимизма Ernst & Young. Согласно отчету CoBank, продажи растительных заменителей мяса в США со 2 июля 2022 по 2 июля 2023 составили 19,8 тыс. тонн.Объем упал на 21% в сравнении с предыдущим периодом.

Генеральный директор Protein Industries Canada Билл Грюэль, группы, заказавшей исследование Ernst & Young, назвал недавний спад «краткосрочным всплеском». По его мнению, долгосрочные перспективы суррогатов остаются позитивными. Он не уверен, прогноз Ernst & Young оправдается полностью, но полагает, что долгосрочная тенденция направлена вверх.

По прогнозу продажи суррогатов молочных продуктов будут расти на9,5% в год с $14,4 млрд в 2021 году до $51,3 млрд в 2035 году. Продажи растительных добавок для выпечки, согласно прогнозу, достигнут $15,3 млрд от уровня $8,7 млрд в 2021 году, с темпом роста 4,1% в год.

Выше перечислены оптимистичные сценарии. По базовому сценарию к 2035 году выручка составит $88,3 млрд суррогатов для мяса, $40,2 млрд для заменителей молочных продуктов и $9,9 млрд для выпечки.

Ожидается, что более половины заменителей мяса составят соя и горох. Более чем 30% заменителей молочных продуктов будут изготавливаться из сои. Ernst & Young прогнозирует, что производители суррогатов используют 15,85 млн тонн гороха к 2035 году. В 2023 году, например, Канада, второй производитель гороха в мире после России, произвела около 2,19 млн тонн гороха.

Прогноз имеет шансы на исполнение при условии, что растительные суррогаты достигнут паритета по цене, вкусу, текстуре и питательной ценности с традиционными продуктами.

Продовольственная инфляция повысила чувствительность потребителей к ценам. Около 64% покупателей, сокративших потребление растительных суррогатов, указали цену в качестве причины.