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Новости В Канаде 100 религиозных организаций, больниц и других учреждений получили письма с угрозами взрывов

В Канаде 100 религиозных организаций, больниц и других учреждений получили письма с угрозами взрывов

Виктория Христова Авг 23, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде 100 религиозных организаций, больниц и других учреждений получили письма с угрозами взрывов отключены 18 Просмотров

В письмах говорилось о намерении взорвать здания и уничтожить всех, кто находится внутри. 

 

Эти письма были разосланы не только в Канаду, но и в некоторые организации в США.

Центр по делам Израиля и евреев (CIJA) подтвердил факт получения писем, хотя сам Центр такой угрозы не получал.

Больница Оттавы также получила письмо с угрозами, но как это повлияло на её работу, не уточняется.

Полиция Торонто сообщила, что знает об угрозах и уже посетила некоторые здания в городе.

В качестве меры предосторожности здания были эвакуированы и очищены.

Полиция продолжает устранять возможные последствия в Торонто.

На данный момент информация о том, кто стоит за угрозами, не разглашается.

Полиция и другие правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы установить личность или группу, ответственную за эти письма.

Такие угрозы часто требуют тщательного анализа и координации между различными агентствами, чтобы определить источник и мотивы.

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