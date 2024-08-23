Пьер Пуалевр: досадный промах или оговорка по Фрейду?

В одном из фрагментов политики упоминал военную авиацию, которая проводит учебные полеты и готовится «защищать отечественные территории».
Однако, в тот момент, когда Пуальевр это говорил, на экране появились отнюдь не отечественные, а российские истребители.
Пользователи соцсетей резко раскритиковали данное видео, что в итоге привело к его удалению.
Тем не менее, правящая Либеральная партия Канады воспользовалась этой ошибкой оппонентов: консерваторов обвинили в недостаточно жестком подходе к России.
«Удивительно, но задумка Пуальевра… включает в себя российские истребители (Су-17 и, похоже, Су-27), пролетящие над нашими прекрасными прериями в рамках “учебной миссии”», — прокомментировал министр обороны Канады Билл Блэр.