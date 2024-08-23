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Новости Пьер Пуалевр: досадный промах или оговорка по Фрейду?
Кадр видео, опубликованного на странице Консервативной партии в социальной сети

Пьер Пуалевр: досадный промах или оговорка по Фрейду?

Степан Артемьевский Авг 23, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Пьер Пуалевр: досадный промах или оговорка по Фрейду? отключены 20 Просмотров

Консервативная партия разместила в соцсетях видео с речью своего лидера Пьера Пуальевра.

 

В одном из фрагментов политики упоминал военную авиацию, которая проводит учебные полеты и готовится «защищать отечественные территории».

Однако, в тот момент, когда Пуальевр это говорил, на экране появились отнюдь не отечественные, а российские истребители.

Пользователи соцсетей резко раскритиковали данное видео, что в итоге привело к его удалению.

Тем не менее, правящая Либеральная партия Канады воспользовалась этой ошибкой оппонентов: консерваторов обвинили в недостаточно жестком подходе к России.

«Удивительно, но задумка Пуальевра… включает в себя российские истребители (Су-17 и, похоже, Су-27), пролетящие над нашими прекрасными прериями в рамках “учебной миссии”», — прокомментировал министр обороны Канады Билл Блэр.

 

 

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