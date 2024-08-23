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Новости Трамп пообещал восстановить на службе всех уволенных из вооруженных сил США за отказ от вакцинации
Довольный Дональд Трамп

Трамп пообещал восстановить на службе всех уволенных из вооруженных сил США за отказ от вакцинации

Степан Артемьевский Авг 23, 2024 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Трамп пообещал восстановить на службе всех уволенных из вооруженных сил США за отказ от вакцинации отключены 12 Просмотров

На митинге в Северной Каролине 21 августа он заявил, что эти военнослужащие будут не только восстановлены в прежнем звании, но и получат выплаты за всё время увольнения, а также официальные извинения от правительства.

 

Трамп подчеркнул, что каждый уволенный патриот будет снова принят на службу с извинениями и выплатой задолженности по зарплате. Этот шаг может помочь решить проблему нехватки военнослужащих и вернуть в армию множество сторонников Трампа.

Да, согласно официальным данным, более 8600 военнослужащих были принудительно уволены за отказ от вакцинации против COVID-19. Общая численность вооруженных сил США сократилась на 60 тысяч человек в первый год действия предписания об обязательной вакцинации. Эта цифра включает не только уволенных, но и тех, кто не продлил контракт или не пошел на службу из-за обязательной вакцинации.

Военнослужащие, отказывающиеся от вакцинации против COVID-19, приводят несколько основных аргументов:

  1. Религиозные убеждения: Некоторые военнослужащие ссылаются на свои религиозные убеждения, утверждая, что вакцинация противоречит их вере. Например, они могут считать, что использование клеток абортированных эмбрионов в процессе разработки вакцин является неприемлемым.
  2. Медицинские причины: Некоторые военнослужащие имеют медицинские противопоказания к вакцинации, такие как аллергические реакции на компоненты вакцины или другие медицинские состояния, которые делают вакцинацию рискованной.
  3. Личные убеждения: Некоторые военнослужащие выражают недоверие к безопасности и эффективности вакцин, опасаясь возможных побочных эффектов или долгосрочных последствий для здоровья.
  4. Право на личный выбор: Некоторые считают, что обязательная вакцинация нарушает их личные свободы и право на принятие решений о своем здоровье.

Эти аргументы часто приводятся в судебных исках и публичных заявлениях, и они продолжают быть предметом обсуждений и споров в обществе.

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