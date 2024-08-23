Трамп пообещал восстановить на службе всех уволенных из вооруженных сил США за отказ от вакцинации

На митинге в Северной Каролине 21 августа он заявил, что эти военнослужащие будут не только восстановлены в прежнем звании, но и получат выплаты за всё время увольнения, а также официальные извинения от правительства.

Трамп подчеркнул, что каждый уволенный патриот будет снова принят на службу с извинениями и выплатой задолженности по зарплате. Этот шаг может помочь решить проблему нехватки военнослужащих и вернуть в армию множество сторонников Трампа.

Да, согласно официальным данным, более 8600 военнослужащих были принудительно уволены за отказ от вакцинации против COVID-19. Общая численность вооруженных сил США сократилась на 60 тысяч человек в первый год действия предписания об обязательной вакцинации. Эта цифра включает не только уволенных, но и тех, кто не продлил контракт или не пошел на службу из-за обязательной вакцинации.

Военнослужащие, отказывающиеся от вакцинации против COVID-19, приводят несколько основных аргументов:

Религиозные убеждения: Некоторые военнослужащие ссылаются на свои религиозные убеждения, утверждая, что вакцинация противоречит их вере. Например, они могут считать, что использование клеток абортированных эмбрионов в процессе разработки вакцин является неприемлемым. Медицинские причины: Некоторые военнослужащие имеют медицинские противопоказания к вакцинации, такие как аллергические реакции на компоненты вакцины или другие медицинские состояния, которые делают вакцинацию рискованной. Личные убеждения: Некоторые военнослужащие выражают недоверие к безопасности и эффективности вакцин, опасаясь возможных побочных эффектов или долгосрочных последствий для здоровья. Право на личный выбор: Некоторые считают, что обязательная вакцинация нарушает их личные свободы и право на принятие решений о своем здоровье.

Эти аргументы часто приводятся в судебных исках и публичных заявлениях, и они продолжают быть предметом обсуждений и споров в обществе.

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