Забастовки впервые в истории остановили крупнейшие железные дороги Канады

Из-за забастовок сотрудников приостановлены грузоперевозки по двум крупнейшим железным дорогам страны: Канадской национальной железной дороге (Canadian National Railway Co.) и Канадской Тихоокеанской железной дороге (Canadian Pacific Kansas City Ltd.).
По данным телеканала CBC, это первый случай в истории Канады, когда грузоперевозки по этим критически важным маршрутам полностью прекратились.
Профсоюзы и руководство компаний не смогли договориться о новых условиях оплаты труда, что привело к забастовке 9,3 тысячи работников.
Это может серьёзно нарушить цепочки поставок в различных секторах экономики.
Пассажирское сообщение в Торонто, Монреале и Ванкувере также оказалось под угрозой.
Ассоциация железных дорог Канады сообщает, что ежедневно по этим двум магистралям перевозится товаров на сумму около одного миллиарда долларов.