Забастовки впервые в истории остановили крупнейшие железные дороги Канады

В первый раз в истории Канады забастовки привели к остановке работы крупнейших железных дорог страны

Из-за забастовок сотрудников приостановлены грузоперевозки по двум крупнейшим железным дорогам страны: Канадской национальной железной дороге (Canadian National Railway Co.) и Канадской Тихоокеанской железной дороге (Canadian Pacific Kansas City Ltd.).

По данным телеканала CBC, это первый случай в истории Канады, когда грузоперевозки по этим критически важным маршрутам полностью прекратились.

Профсоюзы и руководство компаний не смогли договориться о новых условиях оплаты труда, что привело к забастовке 9,3 тысячи работников.

Это может серьёзно нарушить цепочки поставок в различных секторах экономики.

Пассажирское сообщение в Торонто, Монреале и Ванкувере также оказалось под угрозой.

Ассоциация железных дорог Канады сообщает, что ежедневно по этим двум магистралям перевозится товаров на сумму около одного миллиарда долларов.