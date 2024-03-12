Автомобиль с украденным номерным знаком врезался в две полицейские машины

Около 16:00 патрульные попытались перехватить транспортное средство недалеко от пересечения улиц де ла Рош и Рашель. Транспортное средство скрылось, повредив при этом две полицейские машины, офицеры полиции, к счастью, при этом не пострадали.
Транспортное средство продолжало движение и в итоге врезалось в дерево, растущее внутри парка.
По словам представителя полиции Монреаля Вероники Дюбук, 27-летний мужчина был арестован за вождение в состоянии наркотического опьянения. Он не пострадал, но был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности.
“Самое главное, что в результате этого происшествия никто не пострадал”, – сказал Дюбюк.
Подозреваемый полиции был ранее неизвестен и не фигурировал в полицейских сводках.
Расследованием угона в данный момент занимается полицейское управление. Задержанный не дает никаких комментариев и объяснений на этот счет.
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