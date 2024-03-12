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Новости Канада обвинила США в затягивании процесса доставки системы ПВО на Украину

Канада обвинила США в затягивании процесса доставки системы ПВО на Украину

Степан Артемьевский Мар 12, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада обвинила США в затягивании процесса доставки системы ПВО на Украину отключены 61 Просмотров

США обвиняются в задержке поставки систем ПВО в Украину, заявил министр обороны Канады Уильям Блэр в интервью изданию “Edmonton Journal” 10 марта.

Министр отметил, что правительство Канады пыталось ускорить процесс доставки систем ПВО NASAMS на Украину, однако американцы столкнулись с финансовыми проблемами, что затянуло поставки.

Блэр подчеркнул, что без договоренностей между США и Канадой по закупке систем NASAMS у норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace потребовалось несколько лет.

Министр также отметил, что для более быстрого завершения контракта США должны разобраться с финансированием сделки с компанией.

Напомним, в январе 2023 года Канада объявила о покупке комплекса ПВО NASAMS у США для Украины на сумму 303 миллиона долларов. По информации “Edmonton Journal”, комплекс до сих пор не был передан.

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