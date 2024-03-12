Скончалась диктор советского телевидения Светлана Моргунова

Светлана Моргунова, известнейший и любимейший диктор советского телевидения, ведущая многих концертных и развлекательных программ, скончалась на 85-м году жизни.

Информация о ее смерти появилась вскоре после ее дня рождения, который Светлана Михайловна отметила в компании близких ей людей. По словам подруги артистки, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. В последние годы Светлана Моргунова страдала от проблем со здоровьем и ее состояние ухудшалось.

В последний день жизни она внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Несмотря на быстрое прибытие медицинской бригады, спасти ее не удалось. Подтверждение о смерти телеведущей пришло от ее помощницы, которая отметила, что Светлана Моргунова скончалась у себя дома, и до последнего момента не жаловалась на болезнь.

Владимир Березин, коллега Моргуновой, описал ее состояние в последние месяцы. Телеведущая страдала от деменции, что сказывалось на ее общении и поведении.

Моргунова была известна многим и любима миллионами зрителей. Анна Шатилова, народная артистка РСФСР, вспомнила Моргунову как веселого и жизнерадостного человека, оказавшего заметный вклад в развитие телевещания страны. Однако в последние годы она редко появлялась на экране и на публичных мероприятиях.

В своем последнем интервью Моргунова испытывала ностальгию по телевидению, но также призналась, что ее время на экране окончилось. Большой трагедией для Моргуновой стала смерть сына Максима от коронавируса в 2020 году, от которой она так и не смогла полностью оправиться.

Похороны Светланы Моргуновой должны состояться на Троекуровском кладбище 12 марта. Вечная память!

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