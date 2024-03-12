Happening Gourmand приглашает вас к столу!

В то время, когда расходы растут, а люди сидят дома, чтобы сэкономить деньги, некоторые рестораны твердо придерживаются того, что, как они знают, привлечет гурманов в их заведения.

В марте отмечается 16-летие сети HappeningGourmand, объединяющей сеть ресторанов в Старом порту Монреаля. И у настоящих гурманов есть шанс полакомиться изысканной кухней заведения и оценитькулинарное мастерство шеф-поваров по сниженной цене.

“Это наша миссия. Это то, что мы хотим предложить людям”, – объясняет Пьер-Люк Гравель, директор по маркетингу и коммуникациям Corner Collection, одной из групп, участвующих в мероприятии. “Что бы ни случилось, это то, что мы хотим сделать, и это то, что мы хотим предложить”.

Более 10 ресторанов “демонстрируют свой собственный стиль приготовления пищи”, предлагая обеденное меню из трех блюд по цене 39, 49 или 59 долларов на человека.

В этом году организаторы также ввели бранч-меню из двух блюд по выходным за 29 долларов.

Гравел говорит, что рестораны, участвующие в Happening Gourmand, не застрахованы от экономических трудностей, обрушившихся на различные отрасли промышленности города.

“Первые два месяца 2024 года были тяжелыми”, – признает он.

Однако, по словам Гравела, в течение первой недели Happening Gourmand в ресторанах-участниках наблюдалось значительное увеличение посещаемости клиентов-гурманов. Как ни крути, а кушать, тем более вкусно и недорого, хочется всегда.

По словам Гравела, отзывы, которые он получил, таковы: “люди действительно хотят пойти куда-нибудь и насладиться хорошей едой, хорошей атмосферой, отличными впечатлениями”.

По данным Ассоциации ресторанов Квебека (ARQ), организованные мероприятия со специализированным меню могут побудить людей выходить из дома, даже когда их кошельки не могут похвастаться лишней наличкой.

В качестве примеров он приводит MTLàTABLE, организованный Tourisme Montreal, и Happening Gourmand.

“Многие владельцы ресторанов, с которыми мы беседовали, говорят, что быть частью Montréal à Table – это хорошо”, – сказал Мартин Везина, вице-президент ARQ по связям с общественностью и правительством. “Я думаю, что что-то вроде этого получится и с акцией, организованной Happening Gourmand”.

Он отмечает, что с 2022 по 2023 год посещаемость ресторанов по всему Квебеку снизилась на пять процентов.

“Люди приходят, но наши расходы по-прежнему растут, и очень трудно перенести увеличение затрат на цену, которую способны заплатить клиенты”, – сказал Везина.

Он утверждает, что ассоциация внимательно следит за развитием отрасли в связи с ростом издержек и снижением клиентского трафика.

“Это не то, о чем мы беспокоимся сейчас, но если это продолжится в течение нескольких месяцев, это может ухудшить ситуацию в отрасли, и, возможно, мы будем говорить о многих закрытиях в будущем”, – добавил он.

Happening Gourmand проходит с 1 по 30 марта. Успейте насладиться, гурманы!

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