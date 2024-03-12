В минувшую ночь прошла 96-я церемония вручения “Оскар-2024”

Зрители собрались в лос-анджелесском театре Dolby, где были вручены золотые статуэтки за выдающиеся достижения в кинематографии.

Ведущим этого грандиозного события стал комик Джимми Киммел, известный по своему именитому вечернему шоу. Всего было вручено восемь наград в различных категориях, и как предсказывали аналитики, лидером по количеству статуэток стал фильм “Оппенгеймер” режиссера Кристофера Нолана, которому удалось получить целых восемь наград, включая приз за лучший фильм 2023 года.

В номинации “Лучшая режиссура” Кристофер Нолан также оказался впереди остальных и получил приз за свою работу над фильмом “Оппенгеймер”. Кроме того, главную мужскую роль в этой же картины сыграл Киллиан Мерфи, за что он был награжден “Оскаром”. Актер Роберт Дауни-младший за второстепенную мужскую роль также получил свою первую статуэтку. В категории “Лучшая актриса” победу одержала Эмма Стоун за работу в фильме “Бедные-несчастные”, а лучшую женскую роль второго плана сыграла Давайн Джой Рэндольф в “Оставленных”.

Артуру Арари и Жюстину Трие вручили приз за лучший оригинальный сценарий к фильму “Анатомия падения”, а “Американское чтиво” (Корд Джефферсон) стал обладателем приза за лучший адаптированный сценарий. Лучшим анимационным фильмом была признана “Мальчик и птица” от Хаяо Миядзаки. Визуальные эффекты признали лучшими в “Годзилле: минус один”, а работа по звуку поразила в фильме “Зона интересов”. Людвигу Йоранссону была вручена награда за лучший оригинальный саундтрек к “Оппенгеймеру”, а композиция “What Was I Made For?” от Билли Айлиш из “Барби” получила приз за лучшую песню 2023 года.

Также были отмечены “Оскарами” работы по монтажу, гриму и причёскам, костюмам и постановке фильма “Бедные-несчастные”. В номинации “Лучший фильм на иностранном языке” победу одержала “Зона интересов” из Великобритании, а в номинации “Лучший документальный фильм” лидером стал “20 дней в Мариуполе”.

Среди короткометражек были награждены “Удивительная история Генри Шугара” и мультфильм “Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко”. Лучшим документальным короткометражным фильмом оказался “Последняя ремонтная мастерская”.

Конечно же, не обошлось без скандалов. Социальные сети вспыхнули после объявления номинантов, поскольку в актёрских категориях были пропущены Леонардо Ди Каприо (“Убийцы цветочной луны”) и Марго Робби (“Барби”), а также режиссёр Грета Гервиг (“Барби”).

Однако самым запоминающимся моментом вечера стал выход актёра и бывшего рестлера Джона Сины. Он объявил имя победителя в номинации “Лучшие костюмы” полностью обнаженным, лишь накрыв интимное место конвертом с названием фильма-победителя.

Ну, вот так все и завершилось. Ждем следующей церемонии. Что она нам сулит?

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