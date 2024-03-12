Ученые-геологи обнаруживают скрытые разломы Тихоокеанской плиты

Ученые-геологи, работающие в университете Торонто, сообщили о своем открытии скрытых разломов в тихоокеанской плите.

Исследования показали, что плита разрывается на части из-за веса океанической плиты, которая опускается вдоль западно-тихоокеанского огненного кольца. Это открытие помогает уточнить модель тектоники плит и указывает на то, что океанические плиты не такие жесткие, как раньше считалось.

Ученые ранее думали, что океанические плиты негибкие и скользят по мантии земли. Однако исследователи из Торонто обнаружили, что тихоокеанская плита разделена на крупные подводные разломы, глубиной в несколько тысяч метров и длиной в сотни километров. Эти разломы возникли из-за воздействия сил внутри плиты, тянущих ее на запад.

Это открытие также позволило ученым заключить, что геологические деформации, подобные разломам, могут происходить не только внутри континентальных плит, но и с океанскими плитами. Исследователи создали новую теорию, которая объясняет, как работает наша планета, и показывает, что океанические плиты также подвержены деформациям.

Тихоокеанская плита, которая составляет большую часть дна океана, дрейфует на запад и опускается в мантию земли вдоль подводных желобов или зон субдукции. Когда западный край плиты опускается на полку, он тянет за собой остальную часть плиты. В результате образуются разломы глубиной в несколько тысяч метров, которые проходят параллельно впадине.

Раньше считалось, что субокеанические плато, которые образовались миллионы лет назад, должны быть прочнее, так как они толще. Однако новые модели и данные свидетельствуют о том, что плато на самом деле слабее. Если представить тихоокеанскую плиту как скатерть, то плато будет участками более тонкой ткани, которая более склонна к разрыву.

Ученые изучили четыре плато в западной части тихого океана – Онтонг-Ява, Шатски, Гесс и Манихики. Они использовали суперкомпьютерные модели и данные, собранные в ходе исследований, проведенных ранее.

Исследователи говорят, что их открытие переворачивает наше понимание и знания об активности Земли. Оно показывает, что даже наша эволюционирующая планета скрывает радикальные загадки. Ученые надеются, что их работа привлечет больше внимания к плато и поможет собрать еще больше данных. Теория тектоники плит совершенствуется десятилетиями, и с каждым открытием мы узнаем что-то новое.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.