Ученые рассказали, как распознать манипулятора

Исследование, проведенное канадскими психологами, раскрыло характеристики манипуляторов.

Подробности об этом опубликовал Journal of Personality and Social Psychology.

В исследовании принимали участие 608 добровольцев.

Сначала участникам было предложено сделать фотографии своей естественной позы в вертикальном положении с разных ракурсов.

Эти изображения были проанализированы с помощью искусственного интеллекта.

Затем участники заполнили анкеты, которые оценивали их склонности к социальному доминированию, психопатическим чертам, эмпатии и способности контролировать гнев.

Результаты показали, что привычка стоять с прямой спиной, широко расставив ногами и выпятив грудь, ассоциируется с доминированием, соперничеством и антисоциальным поведением.

В то время как поза с наклоненной спиной, опущенными плечами и головой указывает на подчиненное состояние.

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