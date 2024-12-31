Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Ученые рассказали, как распознать манипулятора
Фото: Способы использовать походку людей в качестве биометрической информации пытаются найти ученые из Института биомедицинской инженерии Университета Нью-Брансуика.

Ученые рассказали, как распознать манипулятора

Степан Артемьевский Дек 31, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Ученые рассказали, как распознать манипулятора отключены 1 Просмотров

Исследование, проведенное канадскими психологами, раскрыло характеристики манипуляторов.

 

Подробности об этом опубликовал Journal of Personality and Social Psychology.

В исследовании принимали участие 608 добровольцев.

Сначала участникам было предложено сделать фотографии своей естественной позы в вертикальном положении с разных ракурсов.

Эти изображения были проанализированы с помощью искусственного интеллекта.

Затем участники заполнили анкеты, которые оценивали их склонности к социальному доминированию, психопатическим чертам, эмпатии и способности контролировать гнев.

Результаты показали, что привычка стоять с прямой спиной, широко расставив ногами и выпятив грудь, ассоциируется с доминированием, соперничеством и антисоциальным поведением.

В то время как поза с наклоненной спиной, опущенными плечами и головой указывает на подчиненное состояние.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*