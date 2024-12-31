Ученые рассказали, как распознать манипулятора

Подробности об этом опубликовал Journal of Personality and Social Psychology.
В исследовании принимали участие 608 добровольцев.
Сначала участникам было предложено сделать фотографии своей естественной позы в вертикальном положении с разных ракурсов.
Эти изображения были проанализированы с помощью искусственного интеллекта.
Затем участники заполнили анкеты, которые оценивали их склонности к социальному доминированию, психопатическим чертам, эмпатии и способности контролировать гнев.
Результаты показали, что привычка стоять с прямой спиной, широко расставив ногами и выпятив грудь, ассоциируется с доминированием, соперничеством и антисоциальным поведением.
В то время как поза с наклоненной спиной, опущенными плечами и головой указывает на подчиненное состояние.
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