Трамп предложил Гретцки рассмотреть возможность участия в выборах на пост премьер-министра Канады

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что во время беседы с канадским хоккеистом Уэйном Гретцки обсудил его возможность выдвижения на должность премьер-министра Канады.

«Я только что общался с Уэйном Гретцки, которого в хоккейных кругах все знают как ‘великого’. Я сказал: ‘Уэйн, а не задумался ли ты о том, чтобы баллотироваться в премьер-министры Канады, который вскоре может стать губернатором этой страны? Тебе даже не придется проводить избирательную кампанию’,» — написал Трамп в своем посте на Truth Social.

По словам новоизбранного президента, 63-летний четверократный обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен по количеству заброшенных шайб в НХЛ не проявил интереса к его предложению.

В конце ноября, как сообщает Fox News, Трамп обсуждал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо потенциальные торговые пошлины на продукты из Канады в своем клубе Мар-а-Лаго во Флориде. Трюдо отметил, что это могло бы негативно сказаться на экономике Канады, на что Трамп заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США.

Это высказывание вызвало нервный смех у канадского премьера. Позже канадский министр общественной безопасности Доминик Леблан заверил журналистов, что Трамп на самом деле не угрожал стране, а просто шутил.

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