Гуляем по Монреалю: Canadian Media Group рекомендует посетить

Музей звука Эмиля Берлинера, обладающий обширной коллекцией телевизоров, фонографов и других артефактов, связанных с историей звукового вещания, находится на той же фабрике, где производились выставляемые устройства.

Этот удивительный, но неприметный музей спрятан на втором этаже огромного промышленного лофта, который когда-то был граммофонной фабрикой, основанной в начале XX века Эмилем Берлинером, одним из пионеров звукозаписи.

Немецкий еврей-изобретатель, эмигрировавший в Канаду в конце XIX века, стал одним из самых влиятельных новаторов в области аудиовоспроизведения. Среди его самых известных изобретений — микрофоны для первого телефона Александра Грехама Белла, первые пластинки, граммофоны для их воспроизведения и инструменты для их массового производства. Эти нововведения привели к значительному скачку в развитии индустрии и переходу от восковых цилиндров, предложенных конкурентом Берлинера Томасом Эдисоном.

В музее Берлинера хранится небольшая, но увлекательная коллекция звукозаписывающих устройств и связанных с ними артефактов. Цель музея — сохранить и экспонировать любые объекты, связанные с историей и развитием создания, производства, воспроизведения, записи и трансляции звука.

Музей также собирает акустические и архитектурные планы и другие документы, связанные со знаковыми местами аудиоиндустрии. Старые телевизоры, ржавые фонограммы, детские проигрыватели и множество мелких экспонатов аккуратно размещены на полках.

В целом, музей больше напоминает ломбард 1950-х годов, чем традиционный музей звука. Он расположен в здании бывшей фабрики граммофонов «RCA Victor», ныне промышленном лофте недалеко от станции метро «Place St. Henry».

Найти этот крошечный музей даже внутри здания — задача не из легких, но оно того стоит. Кстати, посещения доступны только по выходным.

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