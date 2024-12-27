KartinaTV: 2 месяца в подарок и море премьер!

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Видеотека START – Фильм «Свингеры»

Две пары, стремясь добавить яркости в жизнь и преодолеть кризисы в отношениях, оказываются на новогодней вечеринке свингеров. Для каждой из них это решение стало инициативой одного партнёра, а его последствия предугадать невозможно. Неловкие моменты и неожиданные повороты гарантированы.

Видеотека Premier – Фильм «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2»

Полицейские с Рублёвки планируют встретить Новый год за городом, в кругу друзей и коллег. Однако их планы нарушает опасная «звериная банда», угрожающая и празднику, и репутации правоохранителей. Теперь перед Яковлевым и его командой стоит сложная задача: задержать преступников и спасти праздник до полуночи. Удастся ли им справиться с этой непростой миссией?

Видеотека START – Фильм «Без границ»

Истории героев берут начало в аэропорту: кто-то спешит на встречу в Америку, другой мечтает увидеть Ереван, а кто-то наблюдает за происходящим из кабины паспортного контроля. Но независимо от планов, ни один пассажир, даже самый осторожный, не застрахован от неожиданных встреч и судьбоносных сюрпризов.

Видеотека Premier – Мультфильм «Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения»

Пингвиненок Пороро и его друзья живут в уютной деревушке, где всегда происходит что-то необычное. Вместе с лисенком Эдди, динозавриком Кронгом, медведем Поби и бобренком Лупи они готовятся к Новому году. Их приключения приводят их в волшебную страну снежинок, которой угрожает лавовый монстр, решивший уничтожить ледяных красавиц и лишить всех праздничного настроения. Но команда отважных зверят не собирается сдаваться и готова сделать всё, чтобы спасти праздник и подарить всем радость!

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9

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