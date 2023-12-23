Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Мире Toyota будет отзывать автомобили по всему миру

Toyota будет отзывать автомобили по всему миру

Виктория Христова Дек 23, 2023 В Мире, Новости, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 45 Просмотров

Автомобильная компания Toyota оповестила о необходимости провести отзывную кампанию по всему миру.

 

Более 1,2 миллиона автомобилей, включая модели под брендами Toyota и Lexus, попадут под эту программу. По информации экспертов, причиной отзыва стала неисправность в блоке управления подушкой безопасности переднего пассажира.

Датчик, отвечающий за определение типа пассажира на переднем сиденье и регулировку объема эмиссий, может работать некорректно. Японские инженеры уже занялись исправлением данной проблемы.

Представители Toyota обратились к владельцам автомобилей и просили их не использовать переднее пассажирское кресло до устранения неполадки.

Напомним, что ранее, 10 июля, компания Toyota Motor временно приостановила работу трех заводов на острове Кюсю из-за сильных ливневых дождей.

Кроме того, автоконцерн уже сталкивался с вынужденной приостановкой производства из-за мощного землетрясения.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*