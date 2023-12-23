Очень коротко о малоизвестных фактах из истории человечества

Если вы упомяните о любом из этих фактов за праздничным столом, то люди ахнут и вас зауважают! Так что, записывайте и запоминайте.

Термин Семибоярщина означает в России правление нескольких человек, вроде хунты… А появился термин потому, что в правительство входили семь бояр и князей – князья Воротынский, Голицин, Лыков, Мстиславский,Трубецкой. Бояре Романов и Шетеметев.

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Сумма всех чисел, нанесённых на колесо рулетки, равна 666. Так стоит ли играть в рулетку?

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Столетиями русские бояре носили и «на работе» (в правительственных управлениях) и дома отличительную одежду – длиннующий кафтан с рукавами длиннее метра. Именно благодаря этим кафтанам появилось выражение «работать спустя рукава».

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Слово «дача» в русском языке древнее. Ещё в царствование Алексея Михайловича, когда дворян наделяли землёй за службу, Разрядный приказ определял, сколько земли положену дворянину. А затем Поместный приказ выделял участок земли из государственного фонда. И назывался этот участок «дача».

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Рост Луи де Фюнеса был 1.63. Его даже в армию не взяли из-за маленького роста. А ведь играл и генералов, и полицейских – самые знаменитые из которых, это Коммиссар Жюв, боровшийся с Фантомасом, и начальник полиции Сан-Тропеза, воеваший и со своей женой, и с инопланетянами…

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Одиннадцатый съезд РКП (б) открылся 27 марта 1922. Он стал последним, в котором принял участие Ленин. Хотя тот был болен и ходят слухи, что вместо него в президиуме сидел первый в истории советских руководителей двойник.

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Интересное наблюдение литературоведа Иосифа Гольдфейна – в ромне Льва Толстого «Война и мир» графы – люди симпатичные и примерные (графы Ростовы, графы Безуховы). Если героиня выходит замуж за одного из них, то она счастлива. А князья – либо отрицательные персонажи (Друбецкие, Курагины), либо очень несчастливы (как князья Болконские). Неудивительно – сам Толстой был графом.

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Александр Дюма-отец в ответ на обвинения в том, что в своих романах он «насилует историю» сказал, что это истинная правда. Но добавил: «Однако я делаю истории очаровательных детишек».

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Цвет побежалости- радужный. В процессе окисления железа (получение оксида железа), пятно оксида железа получается разной толщины. Каждый слой, преломляя свет (это называется явлением интерференции), имеет свой цвет. Цветные кольца бегут от центра пятна к его краям. Если накалить стальной предмет, то будет заметно то же явление.

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Осокорь – это дерево, родственное тополю.

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