Технологический гигант Apple планирует разработать и выпустить свою собственную кредитную карту, которой смогут пользоваться клиенты по всему миру.

Для реализации этого проекта Apple может сотрудничать с банком Chase. Ранее американская корпорация привлекала Goldman Sachs в качестве эмитента карт для своих продуктов, однако теперь эта роль будет выполнять Chase. Аналитики предполагают, что новая кредитная карта от Apple будет доступна во всем мире, в отличие от предыдущего продукта. На счетах банка Chase находится порядка 60 миллиардов долларов, принадлежащих крупной американской корпорации.

Недавно известный актер Роберт Де Ниро обратился с обвинениями в адрес Apple, обвиняя компанию в цензуре. Инцидент произошел во время церемонии награждения Gotham Awards, когда актер поднялся на сцену, чтобы произнести свою речь. Однако Де Ниро обнаружил, что все высказывания на тему политики были удалены из текста его речи без его согласия. В частности, актер собирался высказаться критически по поводу бывшего президента США Дональда Трампа.

По словам Де Ниро, ему не сообщили о редактировании, и он произнес речь, читая текст со своего телефонного экрана, а не с телесуфлера. Он подчеркнул, что Трамп многократно лгал и выразил разочарование в компании Apple, которая лишила его возможности высказаться о своих мыслях в рамках благодарственных слов за съемки в фильме “Убийцы цветочной луны”. “История больше не является историей. Правда больше не считается правдой. Факты замещаются альтернативными версиями, а суждения определяются теориями заговоров и искажениями”, – заявил Де Ниро.