Монреаль примет матчи Кубка Дэвиса в 2025 году

Монреаль готовится к большому теннису: город примет отборочные матчи престижного Кубка Дэвиса в начале следующего года. Канадская сборная встретится с командой Венгрии на стадионе IGA.

Канада нацелена на финал

Канадская команда, триумфально выигравшая Кубок Дэвиса в 2022 году, стремится в третий раз подряд попасть в финальную восьмерку турнира. Победитель предстоящего матча пройдет во второй раунд квалификации, который состоится в сентябре.

Слова капитана

Фрэнк Данцевич, капитан канадской сборной, не скрывает своего энтузиазма:

“Нет ничего лучше, чем играть в Канаде, представляя свою страну и чувствуя поддержку всех болельщиков. Мы рассчитываем на поддержку фанатов в Монреале, готовясь к тому, что ожидается быть напряженной борьбой против сильной венгерской команды”.

Расстановка сил

В мировом рейтинге Канада занимает 3-е место, в то время как Венгрия находится на 22-й позиции. Однако в теннисе, как известно, возможны любые сюрпризы.

Билеты уже в продаже

Теннисные болельщики могут уже сейчас приобрести билеты на предстоящие матчи. Ожидается, что интерес к турниру будет высоким, учитывая успехи канадской сборной в последние годы.

Монреаль вновь становится центром мирового тенниса, и любители этого вида спорта с нетерпением ждут захватывающих матчей Кубка Дэвиса в начале 2025 года.

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