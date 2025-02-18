Монреаль примет матчи Кубка Дэвиса в 2025 году

Канада нацелена на финал
Канадская команда, триумфально выигравшая Кубок Дэвиса в 2022 году, стремится в третий раз подряд попасть в финальную восьмерку турнира. Победитель предстоящего матча пройдет во второй раунд квалификации, который состоится в сентябре.
Слова капитана
Фрэнк Данцевич, капитан канадской сборной, не скрывает своего энтузиазма:
“Нет ничего лучше, чем играть в Канаде, представляя свою страну и чувствуя поддержку всех болельщиков. Мы рассчитываем на поддержку фанатов в Монреале, готовясь к тому, что ожидается быть напряженной борьбой против сильной венгерской команды”.
Расстановка сил
В мировом рейтинге Канада занимает 3-е место, в то время как Венгрия находится на 22-й позиции. Однако в теннисе, как известно, возможны любые сюрпризы.
Билеты уже в продаже
Теннисные болельщики могут уже сейчас приобрести билеты на предстоящие матчи. Ожидается, что интерес к турниру будет высоким, учитывая успехи канадской сборной в последние годы.
Монреаль вновь становится центром мирового тенниса, и любители этого вида спорта с нетерпением ждут захватывающих матчей Кубка Дэвиса в начале 2025 года.
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