Монреаль устанавливает прямое воздушное сообщение с Бермудскими островами

Этим летом жители Монреаля смогут насладиться прямыми рейсами на Бермудские острова благодаря новому маршруту, анонсированному авиакомпанией BermudAir.

Детали нового маршрута

Начиная с 12 июня, BermudAir будет осуществлять круглогодичные рейсы между Монреалем и Бермудскими островами по четвергам и воскресеньям. Пассажирам будет предложен выбор между бизнес-классом и экономклассом.

Расширение канадского присутствия

Адам Скотт, основатель и генеральный директор BermudAir, прокомментировал:

“Мы гордимся расширением нашего присутствия в Канаде. Этот новый маршрут предоставляет жителям Квебека удобный доступ к несравненному гостеприимству Бермудских островов, их богатому наследию и захватывающей дух природной красоте”.

Пакетные туры

BermudAir Holidays, подразделение авиакомпании, предлагает различные пакетные туры, включая гольф-пакеты, семейные путешествия и короткие поездки на выходные.

Влияние на туристический сектор

Эксперты туристической индустрии прогнозируют, что новый маршрут может значительно увеличить поток туристов из Квебека на Бермудские острова. Ожидается, что это окажет положительное влияние на экономику обоих регионов.

Для получения дополнительной информации о рейсах и бронировании, заинтересованные путешественники могут посетить официальный сайт BermudAir.

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