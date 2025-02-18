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Новости Монреаль борется с рекордным снегопадом: Мэр призывает к терпению
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Монреаль борется с рекордным снегопадом: Мэр призывает к терпению

Виктория Христова Фев 18, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

Монреаль оказался под натиском стихии, получив рекордные 74 см снега с прошлого четверга. Мэр города Валери Плант назвала ситуацию “исторической”, отметив, что это самый сильный снегопад за такой короткий период с 1950-х годов.

Город мобилизует все ресурсы

В экстренном обращении к горожанам мэр Плант заявила: “Мы делаем все возможное, чтобы справиться с этой исключительной ситуацией”. Она поблагодарила городских работников за их неустанные усилия и призвала жителей к терпению и сотрудничеству.

Меры по борьбе со снегопадом

Городские власти приняли ряд мер для борьбы с последствиями снегопада:

  • Рекомендация работать из дома и ограничить передвижение по городу

  • Приостановка сбора мусора на одну неделю

  • Мобилизация всех доступных снегоуборочных бригад

Влияние на повседневную жизнь

“Я понимаю, что это нелегко для многих людей. Повседневная жизнь многих граждан перевернулась с ног на голову”, – признала мэр Плант. Многие предприятия и школы остаются закрытыми, а общественный транспорт работает с перебоями.

Прогнозы на ближайшее будущее

Ожидается, что операция по уборке снега займет не менее восьми дней. Жителям настоятельно рекомендуется следить за обновлениями от городских властей и соблюдать все ограничения на парковку, чтобы не замедлять работу снегоуборочных машин.

Несмотря на трудности, мэр Плант выразила уверенность в способности города преодолеть эту природную аномалию: “Монреаль славится своей стойкостью. Вместе мы справимся и с этим испытанием”.

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