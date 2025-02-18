Монреаль борется с рекордным снегопадом: Мэр призывает к терпению

Город мобилизует все ресурсы

В экстренном обращении к горожанам мэр Плант заявила: “Мы делаем все возможное, чтобы справиться с этой исключительной ситуацией”. Она поблагодарила городских работников за их неустанные усилия и призвала жителей к терпению и сотрудничеству.

Меры по борьбе со снегопадом

Городские власти приняли ряд мер для борьбы с последствиями снегопада:

Рекомендация работать из дома и ограничить передвижение по городу

Приостановка сбора мусора на одну неделю

Мобилизация всех доступных снегоуборочных бригад

Влияние на повседневную жизнь

“Я понимаю, что это нелегко для многих людей. Повседневная жизнь многих граждан перевернулась с ног на голову”, – признала мэр Плант. Многие предприятия и школы остаются закрытыми, а общественный транспорт работает с перебоями.

Прогнозы на ближайшее будущее

Ожидается, что операция по уборке снега займет не менее восьми дней. Жителям настоятельно рекомендуется следить за обновлениями от городских властей и соблюдать все ограничения на парковку, чтобы не замедлять работу снегоуборочных машин.

Несмотря на трудности, мэр Плант выразила уверенность в способности города преодолеть эту природную аномалию: “Монреаль славится своей стойкостью. Вместе мы справимся и с этим испытанием”.