Монреаль борется с рекордным снегопадом: Мэр призывает к терпению

Город мобилизует все ресурсы
В экстренном обращении к горожанам мэр Плант заявила: “Мы делаем все возможное, чтобы справиться с этой исключительной ситуацией”. Она поблагодарила городских работников за их неустанные усилия и призвала жителей к терпению и сотрудничеству.
Меры по борьбе со снегопадом
Городские власти приняли ряд мер для борьбы с последствиями снегопада:
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Рекомендация работать из дома и ограничить передвижение по городу
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Приостановка сбора мусора на одну неделю
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Мобилизация всех доступных снегоуборочных бригад
Влияние на повседневную жизнь
“Я понимаю, что это нелегко для многих людей. Повседневная жизнь многих граждан перевернулась с ног на голову”, – признала мэр Плант. Многие предприятия и школы остаются закрытыми, а общественный транспорт работает с перебоями.
Прогнозы на ближайшее будущее
Ожидается, что операция по уборке снега займет не менее восьми дней. Жителям настоятельно рекомендуется следить за обновлениями от городских властей и соблюдать все ограничения на парковку, чтобы не замедлять работу снегоуборочных машин.
Несмотря на трудности, мэр Плант выразила уверенность в способности города преодолеть эту природную аномалию: “Монреаль славится своей стойкостью. Вместе мы справимся и с этим испытанием”.
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