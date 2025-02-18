Поддержка суверенитета Квебека резко падает

Последние опросы показывают значительное снижение поддержки идеи независимости Квебека среди жителей провинции. Согласно исследованию, проведенному компанией Léger, лишь 29% квебекцев поддерживают суверенитет – это на 8 пунктов меньше, чем три месяца назад.

Рекордно низкий уровень

Нынешний уровень поддержки суверенитета является самым низким с 2020 года. Разрыв между сторонниками независимости (29%) и ее противниками (59%) достиг 30 пунктов.

Неожиданные результаты

Отдельное исследование Research Co. выявило неожиданный факт: в Альберте сепаратистские настроения сейчас сильнее, чем в Квебеке.

Гордость за Канаду

Опрос также показал, что:

70% жителей Квебека гордятся тем, что они канадцы

89% выступают против присоединения Канады к США

Анализ экспертов

Политологи связывают падение поддержки суверенитета с рядом факторов, включая экономическую стабильность и изменение политического ландшафта. Профессор Университета Монреаля Жан Дюпон отмечает: “Мы наблюдаем смену приоритетов у молодого поколения квебекцев. Для них вопросы экологии и глобальной интеграции важнее, чем идея независимости”.

Эти результаты могут иметь серьезные последствия для политической жизни провинции и всей страны. Ожидается, что в ближайшее время основные политические партии Квебека пересмотрят свои позиции по вопросу суверенитета.

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