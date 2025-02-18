MainLine Theatre закрывается: Монреальский Fringe Festival ищет новый дом

Культурная сцена Монреаля ожидает значительных перемен: легендарный MainLine Theatre объявил о закрытии своего помещения на бульваре Сен-Лоран 30 июня этого года.

Последний занавес на Сен-Лоран

После 20 лет работы по адресу 3997 Сен-Лоран, театр проведет свой последний, 35-й ежегодный фестиваль St-Ambroise Montréal Fringe с 26 мая по 15 июня.

Причины переезда

Эми Блэкмор, исполнительный и художественный директор MainLine Theatre, объяснила:

“Решение о переезде было принято после разрушительного наводнения прошлым летом и тщательных консультаций с нашим сообществом. Текущее помещение больше не считается устойчивым в долгосрочной перспективе”.

Поиск нового дома

Руководство театра активно ищет новое помещение, которое сможет “предложить улучшенный опыт как для артистов, так и для зрителей”.

“MainLine – это больше, чем просто пространство”, – подчеркнула Блэкмор. “Это гостеприимное место, где разнообразные художники, любители искусства и просто любопытные собираются, чтобы отпраздновать и принять участие в творчестве всех видов”.

Влияние на культурную сцену

Закрытие MainLine Theatre на бульваре Сен-Лоран знаменует конец эпохи для англоязычной театральной сцены Монреаля. Однако руководство театра уверено, что переезд в новое помещение позволит сохранить и укрепить роль MainLine как “гостеприимного, инклюзивного культурного центра и важной поддержки для начинающих и состоявшихся независимых артистов в Монреале”.

Культурное сообщество Монреаля с нетерпением ожидает новостей о будущем расположении этого важного культурного учреждения.

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