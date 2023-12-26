Тайвань и Канада подписали соглашение об инвестициях

В свете растущего военного и политического давления со стороны Китая, Тайвань стремится получить максимальную поддержку западных демократий.
В частности, Тайбэй ищет способы заключения торговых соглашений с западными странами, в то время как Канада стремится расширить свое влияние в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона. О переговорах по заключению данного соглашения было объявлено в октябре.
Соглашение о взаимных инвестициях было подписано представителем Тайбэя в Канаде Гарри Цзеном и главой торгового представительства Канады на Тайване Джимом Никелем.
Кроме того, Великобритания и Тайвань также подписали торговое соглашение, сообщает газета “Taipei Times”. Данное соглашение стало первым торговым соглашением между Тайванем и европейской страной. Подписание соглашения произошло в режиме видеоконференции, а тайваньский торговый представитель Джон Дэнг также внес свою подпись.
Это соглашение устанавливает определенные направления для дальнейших торговых переговоров между Тайванем и Великобританией, включая область цифровой торговли, инвестиций и сокращения выбросов парниковых газов. В будущем спектр тем переговоров может быть расширен.