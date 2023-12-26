Тайвань и Канада подписали соглашение об инвестициях

Тайвань и Канада заключили соглашение о взаимных инвестициях. Данное соглашение направлено на укрепление экономических связей между сторонами, а также на облегчение вступления Тайбэя в Транс-Тихоокеанское торговое соглашение.

В свете растущего военного и политического давления со стороны Китая, Тайвань стремится получить максимальную поддержку западных демократий.

В частности, Тайбэй ищет способы заключения торговых соглашений с западными странами, в то время как Канада стремится расширить свое влияние в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона. О переговорах по заключению данного соглашения было объявлено в октябре.

Соглашение о взаимных инвестициях было подписано представителем Тайбэя в Канаде Гарри Цзеном и главой торгового представительства Канады на Тайване Джимом Никелем.

Кроме того, Великобритания и Тайвань также подписали торговое соглашение, сообщает газета “Taipei Times”. Данное соглашение стало первым торговым соглашением между Тайванем и европейской страной. Подписание соглашения произошло в режиме видеоконференции, а тайваньский торговый представитель Джон Дэнг также внес свою подпись.

Это соглашение устанавливает определенные направления для дальнейших торговых переговоров между Тайванем и Великобританией, включая область цифровой торговли, инвестиций и сокращения выбросов парниковых газов. В будущем спектр тем переговоров может быть расширен.