В Канаде заявили о росте кибератак с целью хищения персональных данных

Согласно информации, полученной канадским телеканалом CBC, число кибератак в Канаде значительно возросло, что создает риск похищения персональных данных граждан. Эксперты указывают на рост атак на различные учреждения, включая государственные организации, больницы и даже публичную библиотеку в Торонто.

По словам комиссара по информации и конфиденциальности Патрисии Коссейм, тревожной тенденцией является увеличение кибератак на муниципалитеты, университеты, школьные советы и больницы. Преступники осознают значение таких учреждений и используют эту информацию как стимул.

Эксперты предсказывают, что число кибератак будет продолжать расти в 2024 году. Главный стратег по безопасности и глобальный вице-президент по анализу угроз компании Fortinet, Дерек Мэнки, отмечает, что киберпреступники уже исчерпали возможности фишинговых атак и простых способов взлома систем безопасности, поэтому они усиливают усилия в других направлениях.

Предполагается, что злоумышленники будут использовать искусственный интеллект для усовершенствования своей тактики. Они также могут воспользоваться крупными событиями, например выборами или олимпийскими играми в Париже в 2024 году, чтобы достичь успеха.

Эксперт по кибербезопасности Энн Гендж, специализирующаяся на секторе здравоохранения, отмечает, что хакеры нацеливаются на больницы, зная о недостатке финансирования в области кибербезопасности в этой сфере. Здравоохранение является местом, где хранится самая конфиденциальная информация о людях.

Только за первые три квартала 2023 года в секторе здравоохранения Канады было зарегистрировано 62 кибератаки, что втрое больше, чем в 2022 году. Наиболее распространенными атаками были программы-вымогатели.

Компания Ernst and Young, оказывающая профессиональные услуги, отмечает, что практически невозможно избежать кибератак. Главное – заранее планировать действия на случай атаки, готовить персонал и соблюдать правила безопасности.

Кроме самих атак, больницы Канады также страдают от их последствий. Против пяти больниц провинции Онтарио был подан коллективный иск на сумму $480 миллионов от пострадавших от программ-вымогателей граждан.