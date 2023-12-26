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Новости В Канаде заявили о росте кибератак с целью хищения персональных данных
Кибератака Фото: https://nova.bg/

В Канаде заявили о росте кибератак с целью хищения персональных данных

Виктория Христова Дек 26, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Канады Оставить комментарий 34 Просмотров

Согласно информации, полученной канадским телеканалом CBC, число кибератак в Канаде значительно возросло, что создает риск похищения персональных данных граждан. Эксперты указывают на рост атак на различные учреждения, включая государственные организации, больницы и даже публичную библиотеку в Торонто.

По словам комиссара по информации и конфиденциальности Патрисии Коссейм, тревожной тенденцией является увеличение кибератак на муниципалитеты, университеты, школьные советы и больницы. Преступники осознают значение таких учреждений и используют эту информацию как стимул.

Эксперты предсказывают, что число кибератак будет продолжать расти в 2024 году. Главный стратег по безопасности и глобальный вице-президент по анализу угроз компании Fortinet, Дерек Мэнки, отмечает, что киберпреступники уже исчерпали возможности фишинговых атак и простых способов взлома систем безопасности, поэтому они усиливают усилия в других направлениях.

Предполагается, что злоумышленники будут использовать искусственный интеллект для усовершенствования своей тактики. Они также могут воспользоваться крупными событиями, например выборами или олимпийскими играми в Париже в 2024 году, чтобы достичь успеха.

Эксперт по кибербезопасности Энн Гендж, специализирующаяся на секторе здравоохранения, отмечает, что хакеры нацеливаются на больницы, зная о недостатке финансирования в области кибербезопасности в этой сфере. Здравоохранение является местом, где хранится самая конфиденциальная информация о людях.

Только за первые три квартала 2023 года в секторе здравоохранения Канады было зарегистрировано 62 кибератаки, что втрое больше, чем в 2022 году. Наиболее распространенными атаками были программы-вымогатели.

Компания Ernst and Young, оказывающая профессиональные услуги, отмечает, что практически невозможно избежать кибератак. Главное – заранее планировать действия на случай атаки, готовить персонал и соблюдать правила безопасности.

Кроме самих атак, больницы Канады также страдают от их последствий. Против пяти больниц провинции Онтарио был подан коллективный иск на сумму $480 миллионов от пострадавших от программ-вымогателей граждан.

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