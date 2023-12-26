Соединенные Штаты Америки приняли решение о расширении своей территории за счет дна океана. В этой связи, Вашингтон предъявил претензии на участки континентального шельфа, общей площадью превышающей территорию штата Калифорния в два раза.

Приблизительно 1 миллион квадратных километров или 386 100 квадратных миль океанического дна в Арктике, Беринговом море и других районах являются объектом претензий США. Однако Россия и Канада также претендуют на часть этих территорий.

Кроме того, США заявили о границах своего шельфа в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе. Согласно заявлению Госдепартамента США, расширение континентального шельфа не является источником территориального спора с Россией, так как оно касается только тех районов, где шельф до сих пор не был расширен.

Тем не менее, новые границы шельфа требуют согласования с Канадой и Японией. В ранее определенных зонах, таких как Куба, Мексика и Россия, уже согласованы границы расширенного континентального шельфа с США.

Согласно международному праву, зона континентального шельфа обычно охватывает пределы в 200 миль от побережья страны. В данном случае, США опубликовали карты увеличенного континентального шельфа, который расположен на еще большем расстоянии от побережья, включая районы Арктики, Атлантики, Берингова моря, Тихого океана и Мексиканского залива.