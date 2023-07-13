Самая модная обувка у молодых людей – неудобные пластмассовые сандалии Crocs

Очередной писк моды – неудобные сандалии Crocs, за которыми выстраиваются очереди. Но как, Холмс? Элементарно, Ватсон – эту обувь носит Джастин Бивер.

Этим летом подростки и молодёжь чуть постарше буквально сходят с ума по Crocs – пласмассовым сандалиям, штампуемым миллионами экземпляров по всему миру. Разных размеров, разной расцветки, но, практически одного дизайна и довольно неудобных, на нейтральный взгляд. Больше всего пользуются спросом “кроки” белых и пастельных цветов, расхватываются и узорчатые, и с изображением всевозможных зверюшек и цветочков. Народ из глубинки, где кроки не продаются, приезжает за этой обувкой специально, лишь бы найти и отхватить подходящую пару.

В спортивных и в ряде обычных обувных магазинов “крокам” выделены целые секции, каждую неделю каждый магазин продаёт сотни кроков, и спрос превышает предложение. Иногда магазинам приходится вести запись на покупку подходящего цвета, и очереди приходится ждать неделю. То же касается покупок через Интернет – сегодня часто “конкретный товар недоступен, попробуйте чуть позже”.

Crocs появились уже лет двадцать назад, спрос на них то повышается, то спадает, но этим летом они вновь в моде (впрочем, устойчивый рост наблюдается уже три года, причём сегодня он на пике – раньше такое количество “кроков” никогда не покупали). И этот несмотря на то, что эти “сабо” завоевали сомнительное место в топе двадцати самых худших изобретений за последние 30 лет.

Кто же кроки покупает? В первую очередь, судя по изучению спроса, речь о подростках старшего школьного возраста. Нынешний спрос, судя по всему, – результат “скромной” рекламной кампании, которую провёл (очевидно по заказу производителя) кумир молодёжи Джастин Бивер. Певец просто появился в социальных сетях в crocs и сделал несколько танцевальных па, после чего бросил обувку в бассейн и прыгнул туда же (показ был в нескольких вариациях, но они не очень отличались друг от друга). Было это в октябре 2020 года, и этого стало достаточно для того, чтобы молодёжь бросилась подражать идолу и кумиру – ещё бы, полтора миллиона человек (все, наверняка, – школьного возраста) поставили “лайк” фото и видео в первый день показа.

С тех пор акции Crocs на бирже резко повысились в цене. Если до 2020 года цена акции компании колебалась в районе 40 долларов, сегодня каждая акция стоит 120 долларов, и рост продолжается. Самые модные среди молодых людей музыканты и певцы не чураются кроков, а щеголяют в них на сцене (разумеется, не за просто так).

И в заключение заметим, что хотя сегодня все права на Crocs принадлежат компании Crocs, базирующейся в Калифорнии, но созданы они были в 1995 году в Квебеке фирмой Créations Foam, которая и поставляет до сих пор пласмассу для производства этой неудобной, но моднейшей обуви.