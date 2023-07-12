Качество воздуха задерживает проведение мини-Олимпийских игр в Киркленде

В этом году мини-Олимпиада в Киркленде должна была состояться в выходные, посвященные Дню Канады. Но из-за колебаний качества воздуха из-за лесных пожаров, которые продолжают бушевать на севере Квебека, муниципалитет решил перенести мероприятие на сентябрь.

В этом году мини-Олимпиада в Киркленде должна была состояться в выходные, посвященные Дню Канады. Но из-за колебаний качества воздуха из-за лесных пожаров, которые продолжают бушевать на севере Квебека, муниципалитет решил перенести мероприятие на сентябрь.

Несмотря на то, что ситуация улучшается, в Квебеке зафиксировано более 100 лесных пожаров, вызывающих сильный смог и загрязнение воздуха. Поскольку власти постоянно выпускают предупреждения о качестве воздуха, местные жители либо откладывают, либо отменяют мероприятия на открытом воздухе. Некоторые муниципалитеты перенесли празднование Дня Канады в закрытые помещения. Практически все фейерверки были отменены.

Мини-Олимпиада Киркленда считается началом лета для сообщества района. Регистрация была проведена еще в мае, и более 127 детей с нетерпением ждали этого мероприятия. Но, учитывая качество воздуха, местные власти решили отложить Олимпиаду до выходных 22-24 сентября. По словам представителей города, в нынешних условиях это не соответствовало бы тому, во что превратилось мероприятие, оно “просто не предоставило бы участникам качественного опыта, к которому привыкли мини-олимпийцы”.

Фейерверк в честь Дня Киркленда также состоится в эти же выходные. Город надеется, что те, кто зарегистрировался, захотят принять участие в мероприятии в сентябре. Но они будут возвращать деньги всем, кто не сможет этого сделать.