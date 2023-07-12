В июне в Монреале было продано меньше домов

Продажи жилой недвижимости в большом Монреале снизились на 10% в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщила в четверг профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

Продажи жилой недвижимости в большом Монреале снизились на 10% в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщила в четверг профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

В прошлом месяце было заключено в общей сложности 3627 сделок по сравнению с 4045 сделками в июне 2022 года, уточнили в ассоциации, подчеркнув, что необходимо вернуться к 2015 году, чтобы увидеть аналогичный уровень продаж в этом месяце.

В частности, APCIQ объяснил замедление рынка повышением процентных ставок, осуществленным Банком Канады в прошлом месяце, что послало “негативный сигнал участникам рынка”, которые отложили свои планы покупки или продажи.

Замедление затронуло все категории недвижимости. Продажи небольших доходных домов с двумя-пятью домами (plex) снизились на 16% в годовом исчислении, в то время как продажи кондоминиумов снизились на 11%, а продажи домов на одну семью-на 8 %.

Средние цены также снизились по сравнению с июнем 2022 года. Стоимость plex упала на 6 % до 726 500 долларов, в то время как стоимость кондоминиумов упала на 5% до 390 000 долларов. Средняя цена дома на одну семью достигла 550 000 долларов, что на 4% меньше, чем в прошлом году.

Количество действующих регистраций в большом Монреале выросло на 32% в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но оставалось очень стабильным по сравнению с маем. Количество новых регистраций в июне, со своей стороны, сократилось на 19% по сравнению с июнем 2022 года.

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