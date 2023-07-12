Канадские ученые-геологи группы AWG нашли «эпицентр» новой эпохи на Земле

По данным ученым-геологов, именно озеро Кроуфорд, которое находится в провинции Онтарио в Канаде, стало место начала эпохи, сейчас известной в мировой науке, как антропоцен.

По данным ученым-геологов, именно озеро Кроуфорд, которое находится в провинции Онтарио в Канаде, стало место начала эпохи, сейчас известной в мировой науке, как антропоцен.

Такой вывод ученые сделали после исследования научной группой AWG из 35 самых значительных в мировой науке геологов. Выбор был сделан учеными путем голосования.

Группа AWG сочла, что именно данное озеро станет символом антропоцена — эпохи наибольшего влияния человека на планете на окружающую среду.

Подобно секретным записям в дневнике, которые спрятаны под детской кроваткой, дно озера Кроуфорд в Канаде сохраняет последние исторические воспоминания Земли, располагая их в хронологическом порядке.

В его слоях отложений преобладают описания деятельности местных ирокезских общин с ежегодной точностью в конце 13-15 веков и до настоящего времени, когда европейские колонисты прибыли в эти места.

По этой причине группа экспертов признала озеро священным местом, которое символизирует начало антропоцена — эры, в которой человеческое влияние на планету стало главным фактором. Хотя антропоцен пока не официально признан геологическим временем, он характеризуется колоссальными изменениями, произведенными человеком на поверхности Земли.

Комитет по стратиграфии Международного союза геологических наук пришел к выводу в 2016 году, что человеческая деятельность оставила такие глубокие рубцы, которые будут заметны в далеком будущем. Через длительное время после того, как человеческие постройки рухнут и дороги исчезнут, геологические особенности, радиоактивные изотопы, химические концентрации и изменения в окаменелостях останутся свидетельством человеческого присутствия.

Останется ли это доказательство достаточно очевидным, чтобы подтвердить собственную эпоху, является предметом постоянных дебатов. Даже если это будет достаточно очевидно, вопрос о том, какое место заслуживает почетного статуса, остается открытым.

В течение тысячелетий Homo sapiens активно вносили изменения в окружающий мир через охоту, вырубку лесов и строительство. Но мало что может быть настолько стабильным и ярким, как тонкое покрытие радиоактивного материала, которое появилось в середине 20-го века.

Природе присуще лишь незначительное содержание плутония. Однако в начале 1950-х годов, во время испытаний водородной бомбы, наблюдался резкий рост и пик уровня плутония в образцах со всей планеты. Затем, начиная с середины 1960-х годов, уровни плутония начали снижаться из-за Договора о запрещении ядерных испытаний.

Согласование простой меры, определяющей границу между разными эпохами на Земле, это лишь первый шаг. Чтобы добиться единства среди ученых, такая мера должна быть связана с наблюдениями в одном конкретном месте.

Рабочая группа AGW в последние три года оценивала дюжину потенциальных золотых шипов антропоцена, опираясь на доказательства и сотрудничая в условиях глобальной пандемии, чтобы выбрать наилучшее место. Наконец, группа сузила свой выбор до одного.

“Озеро Кроуфорд особенно ценно, потому что оно позволяет нам проследить изменения в истории Земли с годовым разрешением во время двух периодов влияния человека на это небольшое озеро”, — сказала Франсин Маккарти, микропалеонтолог из Университета Брока в Канаде, также член AGW.

Озеро Кроуфорд является уникальным геологическим архивом последних тысячелетних изменений окружающей среды. Отложения на его дне сохраняют информацию о глобальных изменениях и деятельности человека. Если антропоцен станет официальной эрой на хроностратиграфической диаграмме, озеро Кроуфорд может стать символом периода, когда человечество имело непреодолимое влияние на планету.