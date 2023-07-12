Канадская TransAlta приобретает оставшиеся акции за $1.4 млрд

Канадские энергетические компании TransAlta Corporation и TransAlta Renewables Inc. (RNW) заключили окончательное соглашение, в соответствии с которым TransAlta приобретает оставшиеся обыкновенные акции RNW.

Канадские энергетические компании TransAlta Corporation и TransAlta Renewables Inc. (RNW) заключили окончательное соглашение, в соответствии с которым TransAlta приобретает оставшиеся обыкновенные акции RNW. Об этом сообщается в пресс-релизе TransAlta.

Общая стоимость сделки составляет 1.38 млрд канадских долларов, из которых $800 млн будут выплачены денежными средствами, а остальная сумму компенсирована выпуском 46 441 779 акций TransAlta. При этом каждая акция RNW будет обменена на 1.0337 акции TransAlta по цене $13 за акцию (на 18.3% выше цены закрытия на 10 июля 2023 года).

Сделка направлена на создание ведущей компании в области экологически чистой электроэнергии в рамках единой стратегии по устранению рисков и решению финансовых проблем RNW.

После завершения сделки объединённая компания будет работать под названием TransAlta и котироваться на TSX и NYSE.

RBC Capital Markets выступает в качестве финансового советника, а Norton Rose Fulbright Canada LLP – юридического консультанта TransAlta. NBF и TD и Stikeman Elliott LLP являются советниками RNW.

TransAlta – один из крупнейших производителей ветроэнергии в Канаде и крупнейший производитель гидроэлектроэнергии. Компания владеет 76 электростанциями в Канаде, США и Австралии, включая объекты ветроэнергетики, гидроэнергетики, производство природного газа и угля. Штаб-квартира находится в Калгари.

TransAlta Renewables Inc. является одним из крупнейших независимых производителей электроэнергии из возобновляемых источников в Канаде. Активы компании диверсифицированы с точки зрения географии, генерации и контрагентов и включают доли в 26 ветроэнергетических установках, 11 гидроэлектростанциях, 8 установках по производству природного газа, 2 солнечных установках, трубопроводе природного газа и проекте по хранению аккумуляторных батарей. Генерирующие мощности расположены в Канаде, США и Западной Австралии. Штаб-квартира находится в Торонто.