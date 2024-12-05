Компания Lightspeed Commerce сокращает 200 рабочих мест, поскольку рассчитывает на рост прибыли

Компания Lightspeed Commerce Inc. сокращает рабочие места второй раз за год, продолжая стратегический пересмотр.

Последнее сокращение, о котором было объявлено в понедельник, касается примерно 200 рабочих мест в монреальской компании, известной продажей программного обеспечения для торговых точек.

Компания позиционировала увольнения как часть “стратегической реорганизации”, направленной на создание условий для дальнейшего роста и высвобождения средств.

“С тех пор как я вернулся на пост генерального директора, Lightspeed стала усерднее работать над реализацией нашей прибыльной стратегии роста”, – говорится в заявлении Дакса Дасильвы, соучредителя и исполнительного директора Lightspeed, который в феврале вернулся на руководящую должность в компании.

“Сегодняшнее объявление подтверждает нашу приверженность созданию организации, способной реализовать свой истинный потенциал”.

Экономия от сокращения рабочих мест будет направлена на другие сферы бизнеса Lightspeed, – заявил пресс-секретарь Райан Тессье в электронном письме для Canadian Press.

Эти области, скорее всего, станут “сегментами роста с более высокой эффективностью использования капитала” компании, такими как североамериканская розничная торговля и европейский гостиничный бизнес, предположил аналитик National Bank Ричард Це в записке для инвесторов.

Хотя компания сократила штат сотрудников, Тессье сказал: “Везде, где это было возможно, мы меняли роли и обязанности, чтобы свести к минимуму сбои в работе”. Фактически, в настоящее время Lightspeed набирает сотрудников в области продуктов и технологий, а также для “выхода на рынок”, что помогает компании расширить свой охват.

Lightspeed работает над переориентацией компании как минимум с сентября, когда в СМИ появились сообщения о том, что она изучает возможность продажи. В конце концов, Lightspeed признала, что проводит обзор своей деятельности, призванный помочь ей “полностью реализовать свой потенциал”.

В нем говорилось, что сокращение, произведенное в понедельник, “не влияет на текущий процесс стратегического пересмотра и не препятствует ему”.

Да Силва сказал, что пересмотр “не имеет заранее определенных результатов”, и он “открыт для любых вариантов”, будь то сохранение самостоятельной компании или что-то еще.

“Все, что я могу сказать, это то, что в Lightspeed все идет своим чередом”, – сказал он в интервью Canadian Press в прошлом месяце.

Но с тех пор, как Дасильва вернулся в компанию, стало ясно, что в воздухе витают перемены.

Под его руководством в апреле компания Lightspeed сократила около 280 рабочих мест, что составляло около восьми процентов ее рабочей силы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.