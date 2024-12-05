Новый опрос показывает, что Лего еще менее популярен, чем Джастин Трюдо

Известный аналитик по опросам общественного мнения говорит, что, исходя из текущих данных опросов, у правящей партии Квебека осталось бы менее 10 мест в законодательном органе провинции, если бы выборы состоялись сегодня.

Филипп Ж. Фурнье, создатель агрегатора опросов общественного мнения 338Canada, говорит, что рейтинг одобрения премьер-министра Франсуа Лего сейчас хуже, чем у премьер-министра Джастина Трюдо, который, по последним опросам, составляет около 30%.

Опрос Pallas Data, опубликованный в понедельник для 338Canada и журнала L’Actualité, показывает, что большинство жителей Квебека считают, что Лего должен уйти в отставку до следующих провинциальных выборов в 2026 году, и только каждый пятый респондент удовлетворен его работой.

“У нас в Квебеке премьер-министр, который не так давно мог практически ходить по воде”, – сказал Фурнье в интервью. “И доверие, связь, которая была у него со многими избирателями в Квебеке, сейчас полностью разрушена”.

Лего переизбрался на второй срок в 2022 году, когда его партия получила 90 из 125 мест — наибольшее большинство в Квебеке за последние десятилетия. Но правоцентристская партия, одним из основателей которой он стал в 2011 году, Коалиция “Авенир Квебек”, уже более года отстает от суверенной партии Квебека в опросах общественного мнения.

Фурнье сказал, что он был удивлен, что показатели Лего настолько плохи. “”Двадцать процентов удовлетворенности – это невероятно низкий показатель для партии, которая два года назад получила 90 мест”, – сказал он. “Обычно премьер-министр с такими показателями, когда они получают второй мандат, пути назад нет”.

Опрос показал, что 53% респондентов считают, что Лего не следует претендовать на третий мандат, при этом результаты довольно стабильны в разных возрастных группах и регионах провинции. Фурнье отметил, что 33% респондентов, которые считают, что Лего должен остаться в партии, включают квебекцев и либеральных избирателей, которые, возможно, хотят, чтобы он баллотировался на второй срок, потому что считают его слабым.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.