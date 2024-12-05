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Новости Новый опрос показывает, что Лего еще менее популярен, чем Джастин Трюдо

Новый опрос показывает, что Лего еще менее популярен, чем Джастин Трюдо

Виктория Христова Дек 5, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Политика Комментарии к записи Новый опрос показывает, что Лего еще менее популярен, чем Джастин Трюдо отключены 1 Просмотров

Известный аналитик по опросам общественного мнения говорит, что, исходя из текущих данных опросов, у правящей партии Квебека осталось бы менее 10 мест в законодательном органе провинции, если бы выборы состоялись сегодня.

 

Филипп Ж. Фурнье, создатель агрегатора опросов общественного мнения 338Canada, говорит, что рейтинг одобрения премьер-министра Франсуа Лего сейчас хуже, чем у премьер-министра Джастина Трюдо, который, по последним опросам, составляет около 30%.

Опрос Pallas Data, опубликованный в понедельник для 338Canada и журнала L’Actualité, показывает, что большинство жителей Квебека считают, что Лего должен уйти в отставку до следующих провинциальных выборов в 2026 году, и только каждый пятый респондент удовлетворен его работой.

“У нас в Квебеке премьер-министр, который не так давно мог практически ходить по воде”, – сказал Фурнье в интервью. “И доверие, связь, которая была у него со многими избирателями в Квебеке, сейчас полностью разрушена”.

Лего переизбрался на второй срок в 2022 году, когда его партия получила 90 из 125 мест — наибольшее большинство в Квебеке за последние десятилетия. Но правоцентристская партия, одним из основателей которой он стал в 2011 году, Коалиция “Авенир Квебек”, уже более года отстает от суверенной партии Квебека в опросах общественного мнения.

Фурнье сказал, что он был удивлен, что показатели Лего настолько плохи. “”Двадцать процентов удовлетворенности – это невероятно низкий показатель для партии, которая два года назад получила 90 мест”, – сказал он. “Обычно премьер-министр с такими показателями, когда они получают второй мандат, пути назад нет”.

Опрос показал, что 53% респондентов считают, что Лего не следует претендовать на третий мандат, при этом результаты довольно стабильны в разных возрастных группах и регионах провинции. Фурнье отметил, что 33% респондентов, которые считают, что Лего должен остаться в партии, включают квебекцев и либеральных избирателей, которые, возможно, хотят, чтобы он баллотировался на второй срок, потому что считают его слабым.

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