Опасайтесь нечестных риелторов!

В разделе ” Есть ли рапорт инспекции и другие экспертизы ? ” продавцом указано, что дом никогда не подвергался инспекции.
Однако это неверно. 28 августа прошлого года тот же дом посетил строительный инспектор Максим Лапальм по просьбе пары покупателей, которые хотели купить этот дом. В отчете об инспекции перед покупкой подчеркивается, наряду с подтверждающими термографическими фотографиями, « наличие воды под полом в подвале » и высокий уровень влажности. Покупатели отказались от своего обещания совершить покупку в результате большого количества проблем, обнаруженных инспектором.
Инспектор также отметил в своем отчете наличие на чердаке вермикулита, материала, который может содержать асбест. Этот факт тоже нигде не упоминается в Декларации продавца, хотя для этой цели специально предусмотрены два вопроса.
По закону продавец должен предоставить новому покупателю предыдущий рапорт инспекции, если он его получил от предыдущих покупателей, или добавить к уже существующей Декларации продавца все новые факты, обнаруженные инспектором.
Дисциплинарный комитет Ассоциации риелторов приговорил Jimy Levesque к штрафу в размере 6000 долларов и приостановление действия лицензии на 120 дней за сокрытие наличия неблагоприятного рапорта инспекции.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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