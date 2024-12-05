Опасайтесь нечестных риелторов!

Два риелтора из Монреаля: Jimy Levesque и Carolanne Brière , скрыли неблагоприятный рапорт инспекции, во время которой была обнаружена протечка воды в подвале дома, который они продают

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Дом продавался в Сен-Жан-сюр-Ришелье. Репортер газеты, который был в поиске своего будущего дома, попросил визит и вот молодой брокер, который только что объявил своим 60 000 подписчиков в Instagram о своей принадлежности к группе RE/MAX, ведет его в подвал дома, где царит запах сырости. “Нижняя часть стен в некоторых комнатах была вырезана и заменена кусками из нового гипса. Покрытие пола было местами снято, обнажив бетонную плиту. Была ли протечка воды ? “, интересуется репортер газеты. – Нет, просто он еще не оштукатурен, предстоит еще немного поработать», – неопределенно объясняет риелтор.



В разделе ” Есть ли рапорт инспекции и другие экспертизы ? ” продавцом указано, что дом никогда не подвергался инспекции. В конце визита риелтор отправляет по электронной почте « Декларацию продавца », обязательную форму для любой сделки с жилой недвижимостью, с указанием всех известных проблем, связанных с недвижимостью. В документе упоминается протечка из канализации в подвал, дата неуказанна.В разделе ” Есть ли рапорт инспекции и другие экспертизы ? ” продавцом указано, что дом никогда не подвергался инспекции. Однако это неверно. 28 августа прошлого года тот же дом посетил строительный инспектор Максим Лапальм по просьбе пары покупателей, которые хотели купить этот дом. В отчете об инспекции перед покупкой подчеркивается, наряду с подтверждающими термографическими фотографиями, « наличие воды под полом в подвале » и высокий уровень влажности. Покупатели отказались от своего обещания совершить покупку в результате большого количества проблем, обнаруженных инспектором.

Инспектор также отметил в своем отчете наличие на чердаке вермикулита, материала, который может содержать асбест. Этот факт тоже нигде не упоминается в Декларации продавца, хотя для этой цели специально предусмотрены два вопроса.

По закону продавец должен предоставить новому покупателю предыдущий рапорт инспекции, если он его получил от предыдущих покупателей, или добавить к уже существующей Декларации продавца все новые факты, обнаруженные инспектором.

Сокрытие факта существования предыдущей инспекции является серьезным проступком, утверждает вице-президент Ассоциации риелторов Луи Бошан и такой риелтор должен понести наказание.

Дисциплинарный комитет Ассоциации риелторов приговорил Jimy Levesque к штрафу в размере 6000 долларов и приостановление действия лицензии на 120 дней за сокрытие наличия неблагоприятного рапорта инспекции.

“Все тайное становится явным” и лучше об этом не забывать продавцам, которые сознательно утаивают о проблемах в доме, а также риелторам, которые этому потворствуют.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года. Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

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