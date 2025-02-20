Снежный шторм обрушился на Пуэнт-Клер: мобилизация сил для расчистки снега

Для эффективного решения этой ситуации город Пуэнт-Клер мобилизует свои команды для круглосуточной расчистки снега 7 дней в неделю в течение следующих 7 дней.
Сотрудничество каждого жителя имеет важное значение для оптимизации эффективности уборки снега:
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: Мы просим вас не парковаться на улице в дневное время, чтобы облегчить проезд снегоуборочной техники.
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: Ночная парковка на улицах будет запрещена как минимум до ночи с четверга, 20 февраля, на пятницу, 21 февраля 2025 года. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, проверяйте Snow Info.
В целом, мы просим вас, пожалуйста, содержать общественные дороги в чистоте и не блокировать доступ к тротуарам, чтобы обеспечить быстрый и эффективный прогресс в операциях по уборке снега.
Во время уборки снега возможно, что городская техника может набросать снег перед вашим подъездным путем. Вы несете ответственность за уборку этого снега для поддержания доступа к вашему дому.
Пожилые люди, отвечающие определенным критериям, могут воспользоваться услугой по уборке снега благодаря программе помощи пожилым людям.
Категорически запрещается в любое время размещать снег на улицах или тротуарах: это не только рискует быть вытолкнутым обратно на ваш подъездной путь и сделать дорогу скользкой, но и влечет за собой штраф до 300 долларов США, с или без учета затрат.
Расчистка пожарных гидрантов начнется во вторник, 18 февраля 2025 года, и может занять до двух недель. Если вы хотите расчистить свой собственный гидрант, мы рекомендуем обеспечить зазор в 1,5 м (59 дюймов) вокруг него.
Мэрия Пуэнт-Клер благодарит жителей за понимание и сотрудничество в это непростое время.
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