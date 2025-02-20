Снежный шторм обрушился на Пуэнт-Клер: мобилизация сил для расчистки снега

Город Пуэнт-Клер столкнулся с исключительной ситуацией. С прошлого четверга выпало 74 см (29 дюймов) снега. На сегодняшний день в этом месяце уже накопилось 86 см снега, что значительно превышает средний февральский показатель в 42 см

Для эффективного решения этой ситуации город Пуэнт-Клер мобилизует свои команды для круглосуточной расчистки снега 7 дней в неделю в течение следующих 7 дней.

Сотрудничество жителей – ключ к успеху

Сотрудничество каждого жителя имеет важное значение для оптимизации эффективности уборки снега:

Парковка

Днем : Мы просим вас не парковаться на улице в дневное время, чтобы облегчить проезд снегоуборочной техники.

Ночью : Ночная парковка на улицах будет запрещена как минимум до ночи с четверга, 20 февраля, на пятницу, 21 февраля 2025 года. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, проверяйте Snow Info.

В целом, мы просим вас, пожалуйста, содержать общественные дороги в чистоте и не блокировать доступ к тротуарам, чтобы обеспечить быстрый и эффективный прогресс в операциях по уборке снега.

Снег на подъездных путях

Во время уборки снега возможно, что городская техника может набросать снег перед вашим подъездным путем. Вы несете ответственность за уборку этого снега для поддержания доступа к вашему дому.

Пожилые люди, отвечающие определенным критериям, могут воспользоваться услугой по уборке снега благодаря программе помощи пожилым людям.

Утилизация снега

Категорически запрещается в любое время размещать снег на улицах или тротуарах: это не только рискует быть вытолкнутым обратно на ваш подъездной путь и сделать дорогу скользкой, но и влечет за собой штраф до 300 долларов США, с или без учета затрат.

Расчистка пожарных гидрантов

Расчистка пожарных гидрантов начнется во вторник, 18 февраля 2025 года, и может занять до двух недель. Если вы хотите расчистить свой собственный гидрант, мы рекомендуем обеспечить зазор в 1,5 м (59 дюймов) вокруг него.

Мэрия Пуэнт-Клер благодарит жителей за понимание и сотрудничество в это непростое время.

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