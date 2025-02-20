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Новости Дневной приют для бездомных в центре Монреаля под угрозой закрытия
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Дневной приют для бездомных в центре Монреаля под угрозой закрытия

Степан Артемьевский Фев 20, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

Один из крупнейших дневных приютов для бездомных в центре Монреаля может прекратить свою работу в ближайшие недели, если не получит срочного финансирования от правительства Квебека. Руководство Resilience Montreal бьет тревогу, заявляя, что средств осталось всего на три недели работы.

“Наша ситуация критическая, и будущее Resilience Montreal неопределенно”, – говорится в письме, направленном министру социальных служб Лионелю Карманту исполнительным директором приюта Дэвидом Чапманом и основателем Накусет.

Приют, обслуживающий до 1000 человек ежедневно, в основном из числа коренного населения, нуждается в 350 000 долларов для покрытия операционного дефицита. Несмотря на октябрьскую встречу с министром и предоставление бюджета в ноябре, организация так и не получила обещанного финансирования.

“Мы были удивлены, узнав в январе, что средства на покрытие дефицита не будут выделены, а наше предложение по расширению не получило поддержки”, – отмечают руководители приюта.

В ответ на ситуацию министр Кармант заявил, что местное управление здравоохранения CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal свяжется с организацией для оказания поддержки. Он также напомнил, что приют уже получал финансовую помощь через провинциальные программы.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Накусет остается оптимистичной: “Я не вижу, чтобы мы закрывались, потому что потребность слишком велика. Мы справимся… мы всегда находим выход”.

Resilience Montreal планирует расширить свои услуги с переездом на Атуотер-авеню в конце года. Однако без необходимого финансирования будущее этого важного для города социального проекта остается под вопросом.

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