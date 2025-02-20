Партия Квебека в тупике: борьба за независимость на фоне угроз Трампа

Оппозиционная Партия Квебека (ПК) столкнулась с серьезными политическими вызовами на фоне растущей напряженности между Канадой и США. Т

арифные угрозы и нападки на канадский суверенитет со стороны президента США Дональда Трампа вынуждают канадских политиков всех мастей адаптироваться к новым реалиям.

Лидер ПК Поль Сен-Пьер Пламондон продолжает настаивать на проведении референдума о независимости Квебека в случае прихода партии к власти. Однако эта позиция становится все более проблематичной в текущих условиях.

“Люди задаются вопросом, подходящее ли сейчас время для Квебека думать о независимости, когда даже такая страна G7, как Канада, кажется слишком маленькой рядом с Дональдом Трампом”, – отмечает Эмили Николя, обозреватель газеты Le Devoir.

По данным опросов, поддержка идеи суверенитета Квебека упала до рекордно низкого уровня. “Это напрямую связано с тем, что я называю “затмением Трампа””, – говорит Себастьян Даллер, исполнительный вице-президент компании Léger Marketing.

Несмотря на это, ПК не меняет курс. “Независимость – лучший способ для провинции противостоять угрозам с юга”, – заявил Сен-Пьер Пламондон на недавнем предвыборном мероприятии.

Аналитики считают такую стратегию рискованной. “Сейчас не время продвигать этот месседж”, – считает Николя. Даллер соглашается: “Избиратели хотят видеть, как правительства работают сообща для защиты канадцев”.

Однако сторонники ПК уверены в правильности выбранного курса. “Это фирменный стиль Сен-Пьер Пламондона – придерживаться своих слов”, – отмечает Жослен Карон, бывший президент партии.

Время покажет, сможет ли ПК адаптировать свою стратегию к новым политическим реалиям или останется в плену своих традиционных идей. До следующих провинциальных выборов еще полтора года, но президентство Трампа будет длиться все четыре года, напоминают эксперты.

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