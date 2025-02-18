Шокирующее происшествие: Самолет Delta Airlines перевернулся в Торонто при посадке

17 февраля 2025 года в международном аэропорту Торонто Пирсон произошёл серьёзный инцидент с самолётом авиакомпании Delta Air Lines. Рейс 4819, следовавший из Миннеаполиса, при посадке перевернулся на взлётно-посадочной полосе.

На борту находились 80 человек: 76 пассажиров и 4 члена экипажа.

В результате происшествия 18 человек получили травмы различной степени тяжести, включая троих в критическом состоянии — среди них ребёнок, доставленный в Детскую больницу Торонто на вертолёте.

Остальные пострадавшие были направлены в местные медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

По предварительным данным, возможной причиной аварии могли стать сложные погодные условия, включая сильный ветер и снегопад, которые наблюдались в регионе в предшествующие дни.

Однако в день происшествия погодные условия улучшились, что вызывает необходимость детального расследования обстоятельств инцидента.

Транспортный совет по безопасности Канады (TSB) уже начал расследование, чтобы определить точные причины случившегося.



Аэропорт Торонто Пирсон временно приостановил все взлёты и посадки для обеспечения работы аварийных служб и проведения спасательных операций.

Представители авиакомпании Delta Air Lines выразили благодарность экстренным службам за оперативную реакцию и подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажа является их главным приоритетом.

Этот инцидент подчёркивает важность строгого соблюдения мер безопасности в авиации, особенно в условиях неблагоприятной погоды.

Пассажирам рекомендуется всегда пристёгивать ремни безопасности во время полёта и внимательно следовать инструкциям экипажа.

Авиакомпании, в свою очередь, должны регулярно проводить обучение персонала и техническое обслуживание воздушных судов, чтобы минимизировать риски подобных происшествий.

В ближайшие дни ожидается публикация предварительного отчёта о расследовании, который прольёт свет на детали и причины этого инцидента.

Пока же пассажирам рекомендуется следить за обновлениями от официальных источников и авиакомпаний перед планированием поездок.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.