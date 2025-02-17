Возвращение ледяного моста: спасательный круг для жителей пригородов Монреаля

Жизненно важная альтернатива
Открытие моста не могло прийти в более подходящее время. На фоне продолжающихся ограничений на мосту Иль-о-Турт и задержки с открытием четвертой полосы до 2025 года, ледяная переправа предлагает критически важный альтернативный маршрут.
“Этот зимний путь стал бесценным для нашего сообщества”, – говорит Мари Трамбле, местная жительница. “Он превращает утомительный 80-километровый объезд в короткую 10-минутную поездку”.
Вызовы изменения климата
Луи Леже, представитель семьи, управляющей переправой с 1909 года, отмечает растущие трудности в эксплуатации ледяного моста:
“Изменение климата сделало работу ледяной переправы все более сложной задачей. В последние два года мы не могли открыть мост из-за слишком мягких зим”.
Строгие меры безопасности
Открытию предшествовала тщательная подготовка. Команды работали в суровых условиях, чтобы достичь необходимой толщины льда в 20 сантиметров, согласно требованиям Канадского Красного Креста.
Экономическое значение
Мост работает ежедневно с 6 утра до 10 вечера, обеспечивая важное сообщение для строительных рабочих, направляющихся на крупные проекты в Водрёй-Дорион, включая строительство новой больницы.
Перспективы
При благоприятных погодных условиях ледяной мост планируется эксплуатировать до середины марта. Стоимость проезда остается на уровне летней паромной переправы.
Для получения актуальной информации о состоянии ледяного моста, пользователям рекомендуется следить за официальными каналами Traverse Oka-Hudson в социальных сетях или посетить их веб-сайт.
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