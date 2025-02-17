Возвращение ледяного моста: спасательный круг для жителей пригородов Монреаля

После двухлетнего перерыва исторический ледяной мост Ока-Хадсон вновь открыл свои “ворота” для автомобилистов, предоставляя долгожданное облегчение тысячам ежедневных пассажиров, столкнувшихся с транспортными проблемами в регионе.

Жизненно важная альтернатива

Открытие моста не могло прийти в более подходящее время. На фоне продолжающихся ограничений на мосту Иль-о-Турт и задержки с открытием четвертой полосы до 2025 года, ледяная переправа предлагает критически важный альтернативный маршрут.

“Этот зимний путь стал бесценным для нашего сообщества”, – говорит Мари Трамбле, местная жительница. “Он превращает утомительный 80-километровый объезд в короткую 10-минутную поездку”.

Вызовы изменения климата

Луи Леже, представитель семьи, управляющей переправой с 1909 года, отмечает растущие трудности в эксплуатации ледяного моста:

“Изменение климата сделало работу ледяной переправы все более сложной задачей. В последние два года мы не могли открыть мост из-за слишком мягких зим”.

Строгие меры безопасности

Открытию предшествовала тщательная подготовка. Команды работали в суровых условиях, чтобы достичь необходимой толщины льда в 20 сантиметров, согласно требованиям Канадского Красного Креста.

Экономическое значение

Мост работает ежедневно с 6 утра до 10 вечера, обеспечивая важное сообщение для строительных рабочих, направляющихся на крупные проекты в Водрёй-Дорион, включая строительство новой больницы.

Перспективы

При благоприятных погодных условиях ледяной мост планируется эксплуатировать до середины марта. Стоимость проезда остается на уровне летней паромной переправы.

Для получения актуальной информации о состоянии ледяного моста, пользователям рекомендуется следить за официальными каналами Traverse Oka-Hudson в социальных сетях или посетить их веб-сайт.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.