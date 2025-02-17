Скандал в молодежном хоккее: тренер отстранен за применение нашатырного спирта

Инцидент получил огласку после того, как Ноэми Леже, мать одного из пострадавших игроков, опубликовала гневный пост в социальных сетях. “Вы нарушили его целостность, его страсть к хоккею и его доверие,” – написала Леже, обращаясь к тренеру. Она также обвинила Бруно в злоупотреблении своим положением и “по сути, в том, что он накачал наркотиками” ее сына.
После подачи официальных жалоб в Hockey Quebec и Ассоциацию детского хоккея Лак Сен-Луи были приняты следующие меры:
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Мэтт Бруно отстранен до конца сезона
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Главный тренер Крис Лайнесс отстранен на четыре игры
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Еще один помощник тренера, Максим Галипо, отстранен на одну игру
Hockey Quebec также объявила о запрете использования нашатырного спирта во всех организованных хоккейных мероприятиях провинции, ссылаясь на риски для здоровья, связанные с вдыханием продуктов на основе аммиака.
Стефан Оже, генеральный менеджер Hockey Quebec, заявил о планах разработать комплексные правила и политики относительно использования подобных продуктов к следующему сезону, в сотрудничестве с органами здравоохранения и Hockey Canada.
Этот инцидент вызвал широкое обсуждение вопросов безопасности игроков и надлежащего поведения в молодежном спорте. Несмотря на то, что нашатырный спирт не запрещен Всемирным антидопинговым агентством, нет научных доказательств его эффективности в улучшении спортивных результатов.
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