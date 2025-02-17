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Новости Скандал в молодежном хоккее: тренер отстранен за применение нашатырного спирта

Скандал в молодежном хоккее: тренер отстранен за применение нашатырного спирта

Степан Артемьевский Фев 17, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 1 Просмотров

В хоккейном сообществе региона Хадсон-Риго-Сен-Лазар разгорелся скандал после того, как стало известно о неправомерных действиях тренера молодежной команды. Мэтт Бруно, помощник тренера команды Atom AA, был отстранен от работы до конца сезона за то, что заставлял юных хоккеистов, в том числе 10-летних, вдыхать нашатырный спирт в раздевалке команды без согласия родителей.

Инцидент получил огласку после того, как Ноэми Леже, мать одного из пострадавших игроков, опубликовала гневный пост в социальных сетях. “Вы нарушили его целостность, его страсть к хоккею и его доверие,” – написала Леже, обращаясь к тренеру. Она также обвинила Бруно в злоупотреблении своим положением и “по сути, в том, что он накачал наркотиками” ее сына.

После подачи официальных жалоб в Hockey Quebec и Ассоциацию детского хоккея Лак Сен-Луи были приняты следующие меры:

  • Мэтт Бруно отстранен до конца сезона

  • Главный тренер Крис Лайнесс отстранен на четыре игры

  • Еще один помощник тренера, Максим Галипо, отстранен на одну игру

Hockey Quebec также объявила о запрете использования нашатырного спирта во всех организованных хоккейных мероприятиях провинции, ссылаясь на риски для здоровья, связанные с вдыханием продуктов на основе аммиака.

Стефан Оже, генеральный менеджер Hockey Quebec, заявил о планах разработать комплексные правила и политики относительно использования подобных продуктов к следующему сезону, в сотрудничестве с органами здравоохранения и Hockey Canada.

Этот инцидент вызвал широкое обсуждение вопросов безопасности игроков и надлежащего поведения в молодежном спорте. Несмотря на то, что нашатырный спирт не запрещен Всемирным антидопинговым агентством, нет научных доказательств его эффективности в улучшении спортивных результатов.

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