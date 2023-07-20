С четверга, 20 июля, запрещено купаться на городском пляже Jean-Drapeau

Из-за санитарных условий (опасность бактериологического заражения), с четверга, 20 июля, запрещено купание на речном пляже в парке Jean-Drapeau.

Министерство Окружающей среды, Борьбы против климатических изменений, Фауны и Парков Квебека распорядилось о запрете купания на городском пляже в парке Jean-Drapeau, на острове Святой-Елены. Запрет установлен на неопределённый срок и об его отмене (если таковой последует) будет объявлено особо.

Безрадостное решение были принято после получения результатов анализа образцов воды, взятого 17 июля. Анализы показали высокий уровень бактеорологического заражения речной воды (contamination bactériologique élevée), в связи с чем купание опасно для здоровья.

Территория пляжа не закрыта, запрещено лишь купаться, и за порядком следят спасатели, которые будут предупреждать взрослых и детей, которые захотят окунуться. На пляже устанавливаются и соответствующие оповещения.

Закрытие пляжа парка Jean-Drapeau — не первое решение министерства о запрете купания на отдельных пляжах. Уже несколько пляжей в окрестностях Монреаля закрыты для купания. Это следствие падения уровня воды в реке Святого Лаврентия, в связи с чем увеличивается насыщенность воды загрязняющими примесями.

К сожалению, найти общий список пляжей, где купание запрещено, нам не удалось — на сайте министерства всё очень глубоко запрятано, хотя в СМИ можно увидеть фразы о «подробная информация о состоянии пляжей и о том, на каких пляжах купание запрещено, указана на сайте министерства Окружающей среды…». Если кто-то из читателей найдёт конкретную информацию по закрытым пляжам, мы добавим её в текст заметки. Пока что советуем не надеяться, что монреальцам и примкнувшим к ним жителям пригородных муниципалитетов удастся окунуться в жаркую погоду.