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Электросамокат в действие.

Официальная легализация электросамокатов в Квебеке

Megan Jorgensen Июл 20, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 183 Просмотров

Электрические самокаты официально разрешены в Квебеке с 20 июля

С четверга, 20 июля, в Квебеке официально разрешены электросамокаты. Но какие последствия может вызвать это решение? Плюсы и минусы этого вида транспорта.

Правительство Квебека официально узаконивает использование электросамокатов во всей провинции с 20 июля. Теперь все желающие могут ездить на этих самокатах по улицам и по дорогам. Разумеется, водители этих транспортных средств обязаны соблюдать правила дорожного движения и, разумеется, использование их в определённых случаях запрещено – например, на электросамокатах нельзя будет ездить по шоссе, скорость ограничена 25 километрами в час, ездить на электросамокатах нельзя до достижения четырнадцатилетнего возраста.

Но пока разрешение дано на три года. После этих трёх лет правительство, оценив результаты эксперимента – то есть, количество аварий, связанных с электросамокатом, примет решение о продлении разрешения или же об отмене его.

К сожалению, несчастных случаев при поездках на электросамокатах довольно много. Не меньше, чем при поездках на мотоциклах, хотя на самокатах нельзя ездить по дорогам, по которым можно кататься на мотоциклах, да и скорости всё же не сравнимые.

Во-первых, устойчивость самокатов весьма слабая. Любая небольшая кочка, любой выступ или любая незаметная выбоина могут привести к потери равновесия и падению водителя.

Во-вторых, ни в коем случае нельзя отпускать руль этого устройства. Если при поездке на мотоцикле можно отпустить руль одной рукой, да, хотя бы, чтоб почесать ухо, то такое же действие при управлении самокатом, как правило, приводит к потере устойчивости. Результат – или падение, или же потеря направления движения, с ударом о соседние автомобили, столбы, стены… Как правило, к тяжёлым последствиям такие падения не приводят, но ссадины, ушибы и царапины обеспечены (если, конечно, не упасть на оживлённой улице, где проезжающий автомобиль не успеет затормозить).

Между прочим, с четверга при поездке на электросамокатах ношение шлема (каски) тоже становится обязательным.

В-третьих, из-за небольших размеров самоката, расположение “седока” на уровне обычного пешехода, и из-за их относительно небольшой скорости психологически создаётся впечатление их безобидности. Ни один мотоциклист никогда (если он адекватен), не станет поворачивать, не снижая скорости, если надо объезжать стену дома. “Самокатчики” же поворачивают, не удосуживаясь сбросить скорость и даже не увеличивая расстояние между собой и стеной, таким образом ни они не видят, кто там идёт навстречу, ни их не видят. Результат – опять же авария.

В-четвёртых, из-за тех же особенностей самоката – небольшая высота, небольшая скорость, незаметность – автомобилисты чаще “настигают” водителей самокатов, чем велосипедов. Результат – ранения людей и ущерб транспортным средствам.

Во Франции за последние три года, то есть, с того момента, как были разрешены поездки на электросамокатах, число аварий из-за их использования увеличилось втрое. И хотя, как правило, последствия для водителя не так серьёзны, как для велосипедиста или мотоциклиста, но из-за общего количества таких несчастных случаев, число травмированных лиц, попадающих в больницы такое же, как у велосипедистов (у мотоциклистов несчастных случаев гораздо больше). В Квебеке же даже без электросамокатов количество травм при поездках на обычных самокатах возрастает – в первую очередь, потому что их становится всё больше, а затем, потому что юные родители забывают об элементарных мерах предосторожности и ставят ребёнка перед собой или же сажают в кресло (если таковое имеется), не пристёгивая его ремнями.

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