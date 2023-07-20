Гряда Аппалачских гор и особенности этой цепи

Аппалачи – одно из интереснейших мест Северной Америки вообще и Квебека в частности

Любопытные факты об Аппалачских горах, самой длиной горной гряды в Квебеке, между прочим. В Квебеке же самая высокая гора канадских Аппалачей.

Аппалачи – это цепь гор, протяженностью более 2400 километров, которая проходит через восточную часть Северной Америки, от штата Алабама в Соединенных Штатах до канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Канадская часть Аппалачей включает в себя провинции Нью-Брансуик, Квебек, Ньюфаундленд-и-Лабрадор. Особенности географии и геологии этих областей часто отличаются от тех, которые встречаются на юге, в США.

В Канаде, существуют две основные горные цепи, которые входят в систему Аппалачей: Лонг-Рейндж (Ньюфаундленде-и-Лабрадор) и горы Шик-Шок (Чик-Чок) в Квебеке. Обе цепи представляют собой старые горы с сильно эродированными вершинами, их высоты несравнимы с высотами гор на юге, в США.

Лонг-Рейндж (Long Range Mountains) – это горная цепь на западе острова Ньюфаундленд. Она простирается более чем на 100 километров и является местом обитания многих уникальных видов растений и животных. Основными достопримечательностями здесь являются Национальный парк Грос-Морн и площадка для наблюдения за китами в городе Сент-Энтони.

Горы Шик-Шок или же Чик-Чок (Chic-Choc Mountains по-английски или же Monts Chic-Choc по-французски), находятся в восточном Квебеке и являются самой высокой частью Аппалачей в Канаде. Они представляют собой уникальную смесь лесов, гор и фьордов. В горах Шик-Шок находится Гаспезийский национальный парк (Parc national de la Gaspésie), который известен своими тропами для пеших прогулок и невероятным видом на Св. Лаврентийский залив.

Канадские Аппалачи также являются важной областью для исследований в области геологии, поскольку они включают в себя множество уникальных геологических структур и формаций, включая остатки древнего океана и следы столкновения континентальных плит.

Заметим, что самая высокая гора в Аппалачах – это гора Митчелл (Mount Mitchell) в Северной Каролине, США. Её высота составляет 2037 метров над уровнем моря, что делает её самой высокой точкой восточной части США. Следом за горой Митчелл идут такие вершины, как: Гора Клайнгманс Доум (Clingmans Dome) в Теннесси, высота которой составляет 2025 метров и гора Гайот (Mount Guyot), также в Теннесси, с высотой в 2020 метров.

В Канаде самые высокие вершины в системе Аппалачей намного ниже и находятся в горах Шик-Шок в Квебеке. Самая высокая – гора Жак-Картье (Mont Jacques-Cartier) с высотой 1268 метров.